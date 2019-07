Atalanta in Champions | Gasperini non cambia nulla a parte lo stadio | si giocherà a San

Atalanta a San Siro in Champions - arriva il ringraziamento del presidente Percassi : Attraverso un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale, l’Atalanta, nel nome del presidente Percassi, ringrazia Inter e Milan per la concessione dello stadio San Siro ai bergamaschi per le gare interne di Champions League della prossima stagione. Ecco il comunicato del club. “Voglio ringraziare personalmente e a nome di tutta l’Atalanta Bergamasca Calcio le società calcistiche di Milano F.C. Internazionale e A.C. Milan e ...

Atalanta - si comincia. La carica di Gasperini : “C’è voglia di iniziare ed attesa per la Champions” : “C’è voglia di ripartire, sono state vacanze lunghe ma molto belle, particolarmente felici dopo una stagione entusiasmante e finita così bene“. Queste le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, che ha ritrovato i suoi ragazzi oggi per iniziare quella che sarà una stagione esaltante ed entusiasmante. “C’è voglia di ricominciare ma abbiamo molte settimane davanti a noi prima di ...

L’Atalanta giocherà la Champions League a San Siro - arriva il via libera del Milan : Ora è davvero ufficiale: l’Atalanta giocherà le partite casalinghe di Champions League allo Stadio San Siro di Milano. Ieri erano arrivati gli ok del Comune di Milano e dell’Inter, oggi è giunto anche il via libera del Milan e così i bergamaschi potranno giocare i match della massima competizione continentale nella Scala del Calcio. Si tratta di un trasloco per la squadra di Gasperini, i lavori in corso di svolgimento al Gewiss ...

Atalanta - dopo il sì dell’Inter arriva quello del Milan : la Champions a San Siro : arriva anche il sì del Milan per consentire all’Atalanta di giocare a San Siro le gare di Champions della prossima stagione. dopo il benestare dell’Inter, arriva anche quello dei rossoneri. Con l’ok delle due squadre di casa, l’Atalanta potrà programmare la stagione aspettando che il nuovo stadio in costruzione a Bergamo possa essere accreditato per l’Uefa. Atalanta a San Siro, la pesante risposta della curva ...

La Curva Nord Inter : «No all’Atalanta che viene a infestare San Siro per la Champions» : Il comunicato La Curva Nord dell’Inter ha diffuso ieri un comunicato contro le partite dell’Atalanta in Champions a San Siro ALTRA SCELTA SCELLERATA, SE L’ATALANTA GIOCHERA’ A MILANO CI SAREMO ANCHE NOI “Verrebbe da sorridere per non inorridire davanti al fatto che per il comune di Milano una festa ai giardini pubblici fosse un problema di ordine pubblico ma far giocare a San Siro una squadra la cui tifoseria è storica rivale di ...

