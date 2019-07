Blastingnews

(Di giovedì 11 luglio 2019) Ieri è andata in onda una nuova puntata di, la serie sta ottenendo un discreto riscontro di pubblico, e già è confermata la seconda stagione. Secondo le anticipazioni della terza puntata del 17 luglio, Ben si farà assumere alla SDU, il suo intento è quello di fare nuove indagini negli archivi della società e scoprire indizi sul disastro del volo 828. La puntata di ieri è disponibile insu. La terza puntata in onda su Canale 5 il 17 luglio Continuano ad appassionare il pubblico le puntate della serie, che verrà trasmessa nuovamente, alle ore 21:20 su Canale 5, il 17 luglio. In questa nuova puntata andranno in onda tre nuovi episodi, in cui non mancheranno colpi di scena e momenti al cardiopalma. Nell'episodio n. 7 dal titolo "Tutto a posto, niente in ordine", Ben per riuscire a carpire informazioni, senza destare sospetti, si farà assumere dalla ...

CasileFran : Spoiler Manifest del 17/7, replica su Mediaset Play: Vance ucciso in un conflitto a fuoco - dasoIifamale : Ho fatto una piccola ricerca innocente su internet e mi sono trovata due spoiler della prossima puntata MA PERCHÉ D… - 5sossj : @_aurorawhite_ SPOILER ALERT!! Te lo dico io: fuori dal finestrino Cal ha visto Mark Caltagirone #manifest -