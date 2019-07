Scuola | regionalizzazione ultime notizie | Di Maio prende posizione

scuolainforma

(Di giovedì 11 luglio 2019) Il tema dell’autonomia differenziata mette ancora una volta uno contro l’altro i due partiti di maggioranza. Il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di, è stato chiaro rispondendo alle domande dei giornalisti in merito alla questione: ‘Per me l’autonomia non è il tema, il tavolo si è bloccato sulladella. Un bambino – ha detto il leader del partito pentastellato – non sceglie in quale regione nascere, non è giusto che si dica che siccome una regione ha più soldi quei bambini che nascono lì hanno più diritto all’istruzione di altri bambini che nascono in una regione con meno soldi. I bambini non c’entrano niente – ha insistito Di– dobbiamo garantire l’unità dellacome l’unità nazionale. Ma per quanto mi riguarda l’autonomia si deve fare, ma non si deve fare ...

