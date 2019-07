Scherma | Mondiali 2019 | presentazione Italia sciabola femminile Squadra una garanzia

oasport

(Di giovedì 11 luglio 2019) Grandi ambizioni nella gara a squadre diper l’aidi, che si svolgeranno a Budapest (Ungheria) dal 15 al 23 luglio. Il quartetto formato da Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Irene Vecchi è stato infatti protagonista di un’ottima stagione e potrà conquistare una medaglia in questa rassegna iridata. Le nostre portacolori hanno grande voglia di riscatto dopo aver sfiorato il bronzo sia lo scorso anno a Wuxi, che negli ultimi Europei a Düsseldorf. Le azzurre sono salite sul podio in tutte le tappe di Coppa del Mondo, chiudendo per quattro volte al terzo posto e riuscendo poi a centrare il successo nell’ultimo appuntamento a Tunisi. Una costanza di rendimento quindi davvero ottima e anche a Budapest ci attendiamo di vedere il nostro quartetto lottare per la zona medaglie. Agli Europei le azzurre hanno retto bene il confronto ...

