Lemur | il robot che può scalare una parete di roccia

(Di giovedì 11 luglio 2019) Non solo ruote e cingoli, ammortizzatori per compiere balzi, eliche per volare: c’è una nuova tecnologia che potrebbe dare la svolta alle missioni in avanscoperta su altri pianeti e i loro satelliti, ed è quella che può portare un rover in cima a unadi, come un vero e proprio climber. Nel video di oggi, vi presentiamo il prototipo appena sviluppato dal Jet Propulsion Laboratory della Nasa, uncapace di aderire saldamente alle pareti rocciose e, un passo alla volta, percorrerle in verticale. Senza trascurare gli aspetti più investigativi, come per esempio l’analisi chimica del terreno. Il suo nome è(da Limbed Excursion Mechanical Utility): quattro zampe, per un totale di sedici dita che si aggrappano con un’infinità di minuscoli aghi alle superfici e difficilmente se ne separano. Qui lo vedete durante uno dei numerosi test condotti ...

