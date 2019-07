Il primo contratto dei Beatles con Brian Epstein è stato venduto all’asta

optimaitalia

(Di giovedì 11 luglio 2019) Il 1962 è l'anno deldeifirmato per, un documento che suggellò per sempre l'ascesa dei Fab Four. In quell'anno, tra l'altro, dietro le percussioni sedeva ancora Pete Best che poco dopo sarebberimpiazzato da Ringo Starr. Con quelpromise alla band una royalty del 10% che sarebbe salita al 15% qualora gli introiti avessero superato le 120 sterline settimanali. Inizialmenteaveva fissato la commissione al 20, ma Paul McCartney consigliò di tenere bassa la soglia. Era il 24 gennaio, quindi, quando per ildeici volle l'autorizzazione dei genitori, in quanto i Fab Four avevano un'età inferiore ai 21 anni. Il secondoarrivò l'1 ottobre dello stesso anno, quando lo storico Ringo Starr entrò nella band. Il 9 luglio il documento èall'asta presieduta da ...

