Claudia Lai | la moglie di Nainggolan ha un tumore | ' Vivo dentro un incubo'

(Di giovedì 11 luglio 2019) Radjasta attraversando una fase piuttosto delicata della sua carriera: l'Inter, infatti, lo ha ufficialmente escluso dal progetto per la stagione 2019/2020, mettendolo di fatto sul mercato. Tuttavia, in attesa di definire il suo futuro professionale, il centrocampista belga in questi mesi dovrà fare i conti con una questione ben più delicata e importante. In queste ore laLai, intervenendo su Instagram, ha raccontato la sua triste storia ai follower, rivelando per la prima volta pubblicamente di avere un. Leggendo lo sfogo postato sul social network, si evince che la consorte dell'ex calciatore della Roma ha appreso circa un mese fa di essere affetta da un cancro. Da quel momento, ogni mattina si è svegliata sperando che si trattasse solo di un brutto sogno e non di una triste e quantomai drammatica realtà, ma purtroppo in queste settimane è stata ...

