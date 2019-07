Autonomie | acceso scontro tra Lega e M5S Conte | Avanti | ma rispettando la

blogo

(Di giovedì 11 luglio 2019) Non c'è accordo e i toni diventano di ora in ora più accesi in seno al governo per quanto riguarda la questione delleregionali, materia di cui si occupa l'apposito ministero guidato dalla leghista Erika Stefani, che stamattina uscendo dal vertice (andato malissimo) con i 5 Stelle ha detto che i pentastellati devono dire se intendono andareo no sullee se accettano o no il risultato del referendum che c'è già stato in alcune regioni del Nord. La logica leghista appare, come sempre, quella del "o si fa come diciamo noi o non se ne fa nulla", mentre il MoVimento 5 Stelle insiste sul fatto che lesi devono fare, ma per bene, garantendo che non ci saranno squilibri tra Nord e Sud. Squilibri che, invece, sembrano esserci nel testo proposto dalla.In particolare, il M5S ha spiegato che i punti su cui si sono impantanati questa mattina sono ...