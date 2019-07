Arriva la Barbie Samantha Cristoforetti

people24.myblog

(Di giovedì 11 luglio 2019)e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) continuano a collaborare per ispirare le bambine di tutta Europa a diventare la prossima generazione di astronaute, ingegneri e astrofisiche, accendendo i riflettori sui riconoscimenti ottenuti dall’unica astronauta donna attiva in Europa,, a cui nel 2018 è stata dedicata una bambola One-of-a-kind (in copia unica) con le sue fattezze. Laè aviatrice, ingegnere, astronauta ed è la prima donna italiana a far parte della squadra dell’Agenzia Spaziale Europea. Lasi auspica che questa collaborazione con“possa aiutare le bambine e i bambini a sognare un futuro senza limiti.” Questa collaborazione è parte del progetto disul Dream Gap, un’iniziativa a livello globale, il cui obiettivo è quello di accrescere la consapevolezza e l’attenzione sui fattori che ad oggi impediscono alle ...

