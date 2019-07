Upb sull' Autonomia | A rischio il bilancio nazionale e la solidarietà tra le

huffingtonpost

(Di mercoledì 10 luglio 2019) “Il sistema di finanziamento delle competenze aggiuntive previsto dalle bozze di intesa, che è stato ora descritto, presenta elementi contraddittori che suscitano preoccupazioni per i possibili rischi siaa tenuta del vincolo disiaa garanzia della solidarietà interregionale”. Così il consigliere Upb Alberto Zanardi in audizione’attuazione del federalismo fiscale esu cui lavora il governo.“Tali rischi, va sottolineato, non riguardano tanto il momento di attribuzione delle nuove forme di- aggiunge - momento nel quale, secondo quando previsto nelle bozze di intesa, le risorse da trasferire alle RAD (Regioni addifferenziata) saranno determinatea base della spesa oggi effettivamente sostenuta dallo Stato in ciascun territorio regionale e trasferite alle RAD mediante la ...