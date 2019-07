motorinolimits

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Venticinquefa nasceva la Ducati 916, la moto destinata a rivoluzionare il design motociclistico sportivo e a far innamorare gli appassionati di tutto il mondo. Una moto unica per stile, eleganza, leggerezza e innovazione tecnologica: un’autentica bandiera del Made in Italy motoristico. Per celebrare questoversario, Ducati presenterà a Pebble Beach, in California, il … L'articolo UnaV4 inper i 25916 MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Una Panigale V4 in serie limitata per i 25 anni della 916 - MotoriNoLimits : Una Panigale V4 in serie limitata per i 25 anni della 916 - ojizou8 : RT @gponedotcom: Ducati celebra i 25 anni della 916 con una Panigale V4 Fogarty replica: A Laguna Seca verrà presentata una serie speciale… -