Prezzi benzina | diesel e gpl | ancora stabilità dei prezzi

meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Prosegue la fase di calma sulla rete carburanti italiana: per il 7° giorno consecutivo non si segnalano interventi suiraccomandati da parte delle compagnie. Anche sul territoriopraticati all’insegna della. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaCarburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self dellaè pari a 1,592 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,588 a 1,607 euro/litro (no-logo a 1,574). Il prezzo medio praticato delè a 1,476 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,472 a 1,493 euro/litro (no-logo a 1,458). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è di 1,727 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,698 a 1,798 euro/litro (no-logo a 1,622), mentre per illa media è a 1,615 ...

StefaniaT1 : RT @claudiodamico72: Benzina, aumento boom dei prezzi. Oltre 2 euro al litro in autostrada - Stefano47510568 : RT @claudiodamico72: Benzina, aumento boom dei prezzi. Oltre 2 euro al litro in autostrada - _marlene1265 : RT @claudiodamico72: Benzina, aumento boom dei prezzi. Oltre 2 euro al litro in autostrada -