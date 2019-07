Parigi ne ha già avuto abbastanza | dei monopattini

Formula 1 – Hamilton salta i meeting con la stampa al Paul Ricard : Lewis impegnato a Parigi per omaggiare Karl Lagerfeld : Lewis Hamilton impegnato a Parigi per un evento di moda: il britannico salta il giovedì dedicato alla stampa del Gp di Francia E’ iniziato il weekend di gara del Gp di Francia: i piloti sono già in pista per la prima sessione di prove libere, per lavorare sodo in vista della gara di domenica. Al Paul Ricard, però, l’attenzione è tutta su Sebastian Vettel, la Ferrari e la penalità di Montreal che verrà discussa nuovamente oggi ...

Energia - UE : necessaria più ambizione dagli Stati sull’Accordo di Parigi : Dopo che i governi UE hanno presentato i loro piani nazionali per attuare gli obiettivi energetici dell’Unione, la Commissione Europea ha chiesto agli Stati membri di individuare obiettivi più ambiziosi nell’attuazione dell’Accordo di Parigi. Secondo l’esecutivo comunitario, nei piani nazionali ci sono margini di miglioramento, in particolare per politiche che consentano di centrare gli obiettivi per il 2030 e mantenere a ...

LIVE Argentina-Giappone 0-0 calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : si inizia al Parc des Princes di Parigi di Parigi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21′ Problemi per Stabile, che ha ricevuto una gomitata in viso, involontaria, da parte di Sugasawa. 19′ Tanta fatica ad avvicinare la porta per entrambe le formazioni, si gioca tanto a centrocampo, ma l’area di rigore sembra inavvicinabile. 17′ Il capitano Banini è la giocatrice più cercata dalle sue compagne, non ha caso è sempre marcata da almeno due giocatrici ...

Roland Garros 2019 - la pioggia sospende ancora la semifinale Djokovic-Thiem! Meteo infausto a Parigi : Non c’è pace per Novak Djokovic e Dominic Thiem, protagonisti da due giorni della seconda semifinale del Roland Garros maschile di tennis: dopo la sospensione di ieri ed il rinvio ad oggi, la pioggia ha nuovamente interrotto il match, costringendo i due contendenti a rientrare negli spogliatoi. Stamane si era ripartiti con il serbo sotto 2-6 6-3 1-3, l’austriaco aveva vinto il terzo set per 7-5, stesso punteggio con il quale il ...

Roland Garros 2019 - le previsioni meteo di venerdì 7 giugno : cielo nuvoloso su Parigi e pioggia che potrebbe far visita : In questi minuti sta per cominciare la terzultima giornata del Roland Garros 2019, secondo Slam dell’anno del tennis mondiale. Sulla terra rossa di Parigi è il grande giorno sul Philippe Chatrier del match tra Roger Federer e Rafael Nadal, ennesimo capitolo di una storia infinita, giunta al 39° episodio della saga. A dare un gusto particolare, però, ci sarà anche l’altro incrocio che assegnerà un altro posto in finale tra il n.1 del ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : pioggia continua a Parigi! Non si gioca : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima giornata del Roland Garros 2019 che prevede la disputa dei quarti di finale della parte alta del tabellone dei singolari maschile e femminile! Sul campo centrale dedicato a Philippe Chatrier apre il programma il quarto di finale femminile tra la romena testa di serie numero 3 e campionessa uscente Simona Halep e una delle rivelazioni di questo torneo, la giovanissima ...

Roland Garros 2019 : pioggia copiosa a Parigi - programma stravolto : pioggia battente a Parigi, un acquazzone si è abbattuto sulla capitale francese e dunque i tennisti non possono scendere in campo per disputare i quarti di finale del Roland Garros. Il secondo Slam della stagione è stato colpito dal maltempo proprio sul più bello, a metà della seconda settimana quando i due tabelloni di singolare si allineano alle semifinali. Le previsioni meteo non hanno sbagliato e la pioggia copiosa si è manifestata sui campi ...

Roland Garros – Tutto fermo a Parigi : match sospesi per… timore di pioggia : I quarti di finale del Roland Garros sospesi per timore di pioggia: si fermano i match maschili dello Slam francese Tutto fermo al Roland Garros, dove si stanno disputando i quarti di finale dei tornei maschile e femminile. Proprio mentre Nadal si trovava quasi ad un passo dalla vittoria e Federer e Wawrinka regalavano spettacolo, col Re Roger in vantaggio sul suo connazionale, gli organizzatori hanno deciso di interrompere i match per ...