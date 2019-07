Modalità scura su POCOPHONE F1? Ecco come attivarla in attesa dell’aggiornamento

La Modalità scura arriva anche su Google Keep web : come attivarla : L'ultimo servizio di Mountain View ad adattarsi al nuovo tema scuro è la versione web di Google Keep L'articolo La modalità scura arriva anche su Google Keep web: come attivarla proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Edge : gestione dei preferiti e Modalità scura : Nelle scorse build di Microsoft Edge sono state fatte differenti modifiche per implementare la modalità scura e la gestione dei segnalibri, ecco un piccolo riassunto. modalità scura Nel nuovo browser di casa Microsoft, costruito su base Chromium, sono vari i punti sui quali il colosso di Redmond sta puntando. Il primo di questi è la compatibilità, risultando un browser adattivo verso i differenti siti, fornendo sempre la visualizzazione ...

Google Duo 57 contagiato dalla Modalità scura : tutte le novità : L'ultimo aggiornamento per Google Duo, che porta l'app alla versione 57, è stato passato ai raggi X alla ricerca delle novità L'articolo Google Duo 57 contagiato dalla modalità scura: tutte le novità proviene da TuttoAndroid.

DarkQ permette di selezionare la Modalità scura dove desideriamo : Grazie all'app DarkQ potrete selezionare le applicazioni sulle quali volete attivare il tema scuro su Android Q Beta 4: è necessario però avere il root. L'articolo DarkQ permette di selezionare la modalità scura dove desideriamo proviene da TuttoAndroid.

Google ci spiega la Modalità scura di Foto - News - Android Auto e Calendar : Google illustra quali sono state le scelte adottate per la realizzazione della Modalità scura nelle principali applicazioni, come Foto, Calendario e News. L'articolo Google ci spiega la Modalità scura di Foto, News, Android Auto e Calendar proviene da TuttoAndroid.

Gmail per Android inizia a integrare la Modalità scura : ecco i primi pezzi : Sembra che qualcosa si stia muovendo anche per Gmail, che con l'ultima versione 2019.06.09 integra un pezzettino di Modalità scura, o Modalità notte o Tema scuro se preferite. L'articolo Gmail per Android inizia a integrare la Modalità scura: ecco i primi pezzi proviene da TuttoAndroid.

La Modalità scura della MIUI 11 arriverà su tutti gli smartphone Xiaomi - anche POCOPHONE F1 : MIUI 11 porterà la Modalità scura su tutti gli smartphone Xiaomi, dopo che saranno stati raccolti i feedback dagli utenti dei modelli su cui è disponibile. L'articolo La Modalità scura della MIUI 11 arriverà su tutti gli smartphone Xiaomi, anche POCOPHONE F1 proviene da TuttoAndroid.

EMUI 10 Android Q Huawei scopriamo la “Modalità scura” : L'EMUI 10 ha incluso una "Modalità scura" sotto le Impostazioni dello schermo, che applica il tema scuro a livello di sistema sull'interfaccia.

Quante novità in Google Chrome 76 beta - anche per Flash player e Modalità scura : Google Chrome 76 beta presenta una serie di modifiche tra cui il blocco delle applicazioni Flash per impostazione predefinita e rende difficile per i siti rilevare quando l'utente utilizza la Modalità di navigazione in incognito. L'articolo Quante novità in Google Chrome 76 beta, anche per Flash player e Modalità scura proviene da TuttoAndroid.

Google vuole portare la Modalità scura in Ricerca e Discover : ecco i test : La Modalità scura è una feature sempre più diffusa in ambito mobile ed anche Google ha dimostrato negli ultimi mesi di voler puntare su tale soluzione L'articolo Google vuole portare la Modalità scura in Ricerca e Discover: ecco i test proviene da TuttoAndroid.

La Modalità scura fa davvero risparmiare batteria? Ecco dei test attendibili : La Modalità scura è una soluzione che in tanti stanno adottando, dai produttori di smartphone agli sviluppatori ma potrebbe non essere così efficace L'articolo La Modalità scura fa davvero risparmiare batteria? Ecco dei test attendibili proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome 75 migliora la Modalità scura con un toggle dedicato : Il tema scuro è stato notevolmente migliorato nella versione 75. Innanzitutto, sembra che non sia più necessario abilitare un flag, in quanto la pagina "Temi" dovrebbe essere visibile nelle impostazioni di Chrome per impostazione predefinita. Se si desidera ignorare la modalità scura, Google Chrome 75 consente anche di forzare la modalità luminosa in modo che rimanga sempre attiva, inoltre il testo sui titoli delle schede è finalmente bianco e ...

Google Foto dà il benvenuto alla Modalità scura - già in fase di rilascio : La Modalità scura è arrivata anche su Google Foto, con un aggiornamento lato server in fase di roll out. Ecco come riceverla e qualche immagine in cui la potete osservare per bene. L'articolo Google Foto dà il benvenuto alla Modalità scura, già in fase di rilascio proviene da TuttoAndroid.

Android 10 Q nasconde una terza Modalità scura : ecco come attivarla : Alcuni di voi sapranno che Android Q ha portato ben due modalità scure, quella normale e override-force-dark: a quanto sembra però l'ultima versione del robottino verde ne stava nascondendo una terza, override-dark-mode, attivabile con 3 semplici passaggi. L'articolo Android 10 Q nasconde una terza modalità scura: ecco come attivarla proviene da TuttoAndroid.