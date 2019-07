I pulcini di fratini sono salvi E il concerto di Jovanotti pure

agi

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Articolo aggiornato alle 15,00 del 10 luglio La disputa trae le associazioni animaliste è arrivata alla resa dei conti. Una battaglia intrapresa già dal mese scorso, quando la sezione riminese di “Italia Nostra”, associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale, aveva lanciato un appello a Lorenzo Cherubini, da sempre molto attento alle tematiche ambientaliste, affinché annullasse la data del 10 luglio del suo Jova Beach Party sulla spiaggia di Rimini a causa dei possibili danni che l'evento avrebbe potuto creare ai. “Il fratino – scrive La Repubblica - è un piccolo uccello che nidifica sulle spiagge europee e dall'inizio del secolo la sua popolazione è in consistente calo. In Italia si stima la presenza di meno di 700 coppie e in Emilia-Romagna rimangono 30-40 coppie (un decimo rispetto agli anni '80). Nel litorale tra ...

