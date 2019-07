Final Fantasy VII Remake | la versione per Xbox One compare su una pagina Facebook

eurogamer

(Di mercoledì 10 luglio 2019)VII, o meglio, la prima parte del, uscirà il prossimo anno su PlayStation 4, ma non è chiaro se il gioco sarà solo un'esclusiva temporanea per la console di Sony.Tuttavia, come riporta Wfftech, sulladella divisione tedesca diè apparso un post che indicherebbe l'arrivo del gioco anche suOne. Nonostante il post sia stato rimosso in seguito, un utente di ResetEra ha fatto uno screenshot e lo ha pubblicato sul forum. L'immagine mostra che l'uscita del titolo sulla console di Microsoft è programmata per il 3 marzo 2020, lo stesso giorno dell'arrivo del gioco su PlayStation 4.Ovviamente si tratta di un errore, ma senza dubbio questo post lascia pensare che il gioco potrebbe davvero arrivare anche suOne, una volta che l'esclusiva per Sony sia terminata. Non rimane che aspettare qualche notizia certa da Square Enix.Leggi altro...

