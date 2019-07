Ex Ilva | disposto spegnimento Altoforno 2

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) La Procura di Taranto halodell’2 dell’ex. I pm contestano all’azienda la mancata messa a norma dell'impianto dove, il 12 giugno di quattro anni fa, perse la vita l'operaio 35enne Alessandro Morricella, dopo quattro giorni di agonia a causa dello sversamento di una colata incandescente di ghisa. La notizia dello, assieme alla richiesta di cassa integrazione, preoccupa i sindacati, usciti delusi dall’incontro col governo sul futuro di ArcelorMittal che si è tenuto ieri al Mise: ancora da risolvere anche la questione dello scudo penale. (Lapresse) Redazione 

