Ermal Meta per Cuoio di Toscana nello short movie Artes

«Toy Story 4» e i giocattoli di Milly Carlucci - Serena Rossi - Alessandra Amoroso - Paola Iezzi ed Ermal Meta : Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Via Col Film è il podcast di Vanity Fair dedicato al cinema. Disponibile su Itunes, Spreaker e Spotify ogni venerdì vi porta a scoprire – senza spoiler e senza raccontare troppo della trama – le uscite più interessanti del weekend in sala. E sì, anche adesso che è cominciata l’estate: perché non è più come una ...

Vasco Rossi concerto San Siro 2019 - Milano/ Scaletta - Ermal Meta presente! : Vasco Rossi in concerto a San Siro di Milano, giovedi 6 giugno. Orari, Scaletta, biglietti, oggetti vietati e info utili per la nuova data del Vasco Non Stop Live 2019.

Ermal Meta ai Seat Music Awards canta Ercole tra il pubblico - premiato per il live (video) : Ermal Meta ai Seat Music Awards presenta Ercole, il nuovo singolo già disponibile in radio e in digital download. Ospite della seconda serata della manifestazione Musicale, trasmessa in diretta su Rai1 mErcoledì 5 giugno, Ermal Meta ha cantato il nuovo brano in un'esibizione che ha coinvolto l'intero pubblico dell'Arena di Verona una bambina che ha preso in braccio dalla platea. La performance di Ermal Meta ha avuto inizio in modo ...

“Lo ha fatto davvero!”. Ermal Meta fa innamorare tutti - mai vista una cosa simile : Ermal Meta non tradisce le attese. Sul palco del Seat Music Awards 2019, il cantante, attesissimo da migliaia di fan in piedi nell’Arena di Verona e seduti sul divano a casa, ha incantato. Lo ha fatto con la sua voce. Ancora di più con i suoi modi da ragazzo della porta accanto che hanno contribuito a renderlo un personaggio unico sul panorama musicale italiano. Dopo aver intanto “Ercole”, il nuovo singolo che è già un tormentone, Ermal Meta è ...

Ermal Meta - il bellissimo gesto al Seat Music Awards : i fan impazziti : Ermal Meta, il gesto nei confronti della bambina al Seat Music Awards 2019 Ermal Meta sale sul palco dell’Arena di Verona durante la prima puntata del Seat Music Awards 2019. Grande attesa per il noto cantante, tanto che intanto su Twitter il suo hashtag #ErmalMetasma19 è tra i primi risultati in evidenza. Il pubblico da […] L'articolo Ermal Meta, il bellissimo gesto al Seat Music Awards: i fan impazziti proviene da Gossip e Tv.

Ermal Meta ai Wind Music Awards 2019 : chi è - carriera e biografia : Ermal Meta ai Wind Music Awards 2019: chi è, carriera e biografia Questa sera su Rai 1 andrà in onda la seconda parte del Seat Music Awards (prima Wind Music Awards) condotto dalla coppia Incontrada-Conti. La terza parte andrà in onda domani 6 giugno. Diversi cantanti saliranno sul palco dell’Arena di Verona dopo un anno di successi, di tour e di hit, artisti che hanno scalato le classifiche Fimi di settimana in settimana, dalla fine ...

La camicia di Ermal Meta all’asta per beneficenza : La camicia di Ermal Meta all'asta su Charity Stars per una buona causa. Alcuni oggetti personali appartenenti agli artisti ospiti di Radio Italia Live - Il Concerto (data di Milano, in Piazza Duomo, lunedì 27 maggio) sono disponibili per l'acquisto all'asta su Charity Stars. Tra questi anche la camicia di Ermal Meta, indossata dall'artista nel videoclip ufficiale del nuovo singolo, Ercole, disponibile in radio e in digital download. Ercole è ...