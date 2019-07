Elijah Wood diventa papà

blogo

(Di mercoledì 10 luglio 2019) 38enne storico Frodo Baggins nella trilogia de Il Signore degli Anelli diretta da Peter Jackson,sarà presto padre. Il divo americano, che non si vede al cinema dal 2017 con il film I Don't Feel at Home in This World Anymorem, è stato infatti paparazzato per le strade di Los Angeles al fianco dell'amata Mette-Marie Kongsved, visibilmente incinta.Pancione di tutto rispetto per la produttrice danese, evidentemente pronta a tramutarein padre. Non contenta, Mette-Marie ha ostentato anche un anello alla mano sinistra, che ha fatto subito pensare al fidanzamento ufficiale, nonché imminente matrimonio.10 luglio 2019 21:28.

