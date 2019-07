Calciomercato mercoledì 10 luglio | Napoli su Rodrigo Juve-De Ligt | ora è fatta

Calciomercato Inter - Lukaku caldo : mercoledì blitz a Manchester? : L’Inter continua a lavorare per Romelu Lukaku: possibile incontro col Manchester United mercoledì per cercare l’accordo.“powered by Goal”L‘Inter, nonostante le buone prestazioni di Lautaro Martinez in Copa America, è ancora alla ricerca di un attaccante da mettere a disposizione di Antonio Conte, vista la decisione di dare il benservito a Mauro Icardi.Come noto il primo nome sul taccuino del nuovo allenatore nerazzurro è ...