Tuffi | Mondiali 2019 | Giovanni Tocci | serve un salto di qualità anche oltre i confini

Tuffi - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Tocci e Bertocchi punti di riferimento - Pellacani per la definitiva esplosione : Una squadra giovane, ma con tante ambizioni. L’Italia si presenta così a Gwangju per i Mondiali 2019 di Tuffi. Sono otto gli atleti convocati, considerando nell’elenco anche Alessandro De Rose, che sarà impegnato dalle grandi altezze con l’obiettivo di provare a conquistare una medaglia iridata. Torniamo in piscina dove i fari saranno sicuramente puntati su Giovanni Tocci al maschile ed Elena Bertocchi al femminile. Sono ...

Tuffi - Mondiali 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : I Mondiali 2019 di Tuffi sono ormai alle porte. La rassegna iridata si disputerà in Corea del Sud a Gwangju dal 12 al 20 Luglio. L’Italia si presenta con una squadra giovane, ma con ambizioni. Giovanni Tocci ed Elena Bertocchi sono i punti di riferimento, ma attenzione anche a Chiara Pellacani, che, nonostante la giovanissima età, ha già ottenuto grandi risultati. Dal 22 al 24 Luglio ci saranno anche i Mondiali di Tuffi dalle grande ...

Tuffi - Mondiali 2019 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv : Dal 12 al 20 luglio, a Gwangju (Corea del Sud), la selezione nostrana si cimenterà al Nambu University Municipal Aquatics Center cercando di ben figurare e magari replicare i grandi riscontri di due anni fa a Budapest (Ungheria), quando dal metro sia Giovanni Tocci che Elena Bertocchi si tinsero di bronzo. Una replica però non sarà cosa facile per il livello sempre più alto ed anche per i tanti problemi fisici di Bertocchi, molto limitata ...

Tuffi - Mondiali 2019 : i giovani italiani in rampa di lancio. Chiara Pellacani una certezza - Riccardo Giovannini alla “prima” tra i grandi : Il talento, la sorpresa, il futuro. La giovane Italia dei Tuffi è pronta a salpare metaforicamente alla volta di Gwangju, in Corea del Sud, dove in realtà si trova già da sabato scorso e aprirà una finestra con vista Tokyo 2020, guardando pure al quadriennio successivo considerando l’età media dei suoi nuovi protagonisti. Solo otto gli atleti convocati per i Mondiali, meno rispetto al recente passato, in attesa di ritrovare ai massimi ...

Mondiali Gwangju 2019 - il calendario e le date giorno per giorno. Programma - orari e tv di nuoto - pallanuoto - Tuffi - sincro e fondo : Dal 12 al 28 luglio si disputeranno i Mondiali 2019 delle discipline acquatiche, l’appuntamento è a Gwangjiu (Corea del Sud) dove andranno in scena le rassegne iridate di nuoto, nuoto di fondo, nuoto sincronizzato, tuffi, pallanuoto. Ci aspettano due settimane di grande passione in terra asiatica, un’autentica scorpacciata per tutti gli appassionati che potranno gustarsi la lotta per le medaglie tra i migliori campioni in ...

Tuffi - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Fari puntati su Giovanni Tocci e su Elena Bertocchi a Gwangju : La Nazionale italiana di Tuffi che gareggerà nella 18esima edizione dei Mondiali è cosa fatta. Dal 12 al 20 luglio, a Gwangju (Corea del Sud), la selezione nostrana si cimenterà al Nambu University Municipal Aquatics Center cercando di ben figurare e magari replicare i grandi riscontri di due anni fa a Budapest (Ungheria), quando dal metro sia Giovanni Tocci che Elena Bertocchi si tinsero di bronzo. Una replica però non sarà cosa facile per il ...

Calendario Mondiali nuoto 2019 : tutte le date e gli orari giorno per giorno. Programma - tv e streaming (nuoto - fondo - sincro - Tuffi e pallanuoto) : I Mondiali 2019 delle specialità acquatiche andranno in scena a Gwangju (Corea del Sud) dal 12 al 28 luglio, come da tradizione si svolgeranno contemporaneamente le rassegne iridate di nuoto, pallanuoto, tuffi, tuffi dalle grandi altezze, nuoto sincronizzato. Di seguito il Calendario completo, il Programma dettagliato e tutti gli orari giorno per giorno, evento per evento dei Mondiali nuoto 2019. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui ...