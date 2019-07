Sui migranti è tutto un complotto

VISTO DA SINISTRA/ La nuova strategia di Renzi dietro l'attacco al Pd Sui migranti : Matteo Renzi, attaccando Minniti e Gentiloni sulle loro scelte in tema di immigrazione, prepara una nuova offenziva contro Zingaretti e il suo Pd.

"Ti senti Maradona - ma giochi come un Higuain fuori forma". Di Stefano a Salvini Sui migranti : Su Facebook il sottosegretario agli esteri Manlio Di Stefano attacca Matteo Salvini, senza mai nominarlo: “Nel tentativo di nascondere l’evidenza, ieri qualcuno è arrivato ad attaccare direttamente i propri colleghi di governo inciampando in una gaffe dietro l’altra”.Il sottosegretario M5S usando una metafora calcistica scrive: “Se vuoi fare tutto da solo e non passi mai la palla, se tieni lo sguardo fisso a ...

Scontro Sui migranti : così esplode la crisi tra Salvini e i 5 stelle : "Nell'ultimo mese sono arrivati in Italia più di 300 irregolari, servono fatti e non parole". "Se ti senti Maradona e poi...

Contratto di Governo Lega-M5S : attuazione al 17% - «efficienza» Sui migranti : Da un punto di vista puramente numerico i quasi 400 giorni di Governo giallo-verde si chiudono con un pareggio: su 256 impegni sottoscritti nel programma siglato tra M5S e...

Botta e risposta tra Salvini e la Germania Sui porti aperti ai migranti : Duro Botta e risposta tra Matteo Salvini e il ministro dell'Interno tedesco sulla questione della chiusura dei porti alle navi delle Ong che portano i migranti. "Mi appello a lei perché ripensiate il vostro atteggiamento di non voler aprire i porti italiani" scrive il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer in una lettera all'omologo italiano Matteo Salvini. In questo momento ci sono due imbarcazioni di ong con a ...

Perché Matteo Renzi ha attaccato la linea Minniti Sui migranti : Un duro atto d'accusa contro il suo partito, accusato di "pavidità" sullo Ius Soli e di fomentare allarmismo sui migranti: in una lettera a Repubblica, Matteo Renzi guarda indietro e attacca, guardandosi dal fare nomi e cognomi, Paolo Gentiloni e Marco Minniti, rispettivamente presidente del Consiglio e ministro dell'Interno di quel governo che nel 2017 stipulò gli accordi sui migranti con il governo di Fayez Al-Serraj. Governo sostenuto, ...

La giravolta di Renzi Sui migranti - quando nel 2018 diceva : “Grazie Minniti e Gentiloni per lo straordinario lavoro” : Era il 12 febbraio del 2018. Matteo Renzi era segretario del Partito democratico e a Firenze, dal palco, è pronto a tirare la volata al proprio partito in vista delle elezioni del 4 marzo. In platea, l’allora ministro dell’Interno, Marco Minniti. Ed è proprio all’ex titolare del Viminale che si rivolge il senatore di Scandicci in tema di gestione dei flussi migratori: “Se gli sbarchi sono venuti meno è grazie ...

Quando Renzi era d’accordo con Gentiloni e Minniti. Ecco come e quando Matteo cambia linea Sui migranti : Quello rivolto da Matteo Renzi dalle colonne di Repubblica di oggi sul tema dell’immigrazione è un attacco diretto all’ex premier Paolo Gentiloni e all’ex Ministro dell’Interno Marco Minniti. Che poi erano anche il Ministro degli Esteri e il Sottosegretario alla Presidenza, scelti dallo stesso Renzi quando era a Palazzo Chigi. Che poi sono stati anche il premier incaricato “suggerito” dal Renzi ...

Renzi Sui migranti nasconde i suoi errori dando la colpa a Minniti : È paradossale leggere una lettera del tenore di quella pubblicata su Repubblica a firma di Matteo Renzi. Scagliarsi contro la politica di Marco Minniti sui migranti come motivo principale delle vittorie di Matteo Salvini è per lo meno assurdo.Salvini ha vinto perché ha beneficiato delle politiche di Minniti (in particolare il calo degli sbarchi) quelle stesse politiche che oggi il leader della Lega non ha perseguito ...

Accordo Sui migranti : l’Italia ne prende 55 - Malta accoglierà i 54 salvati dalla ong E il Viminale blocca un’altra nave : Il patto tra i due Paesi dopo che il veliero Alex puntava verso Lampedusa: «Fa parte di un'iniziativa che promuove uno spirito europeo di cooperazione e buona volontà». La ong Sea-Eye ne salva 65 al largo Libia: stop dal Viminale

Quello che devi sapere Sui casi Sea Watch - Alex e sul soccorso in mare dei migranti : Nel nostro ordinamento esiste una gerarchia di valori, che mette al primo posto la salvaguardia della vita e della dignità umana; persone che conservano i loro diritti fondamentali anche dopo che sono state salvate in mare e che sono tutelate dalla legge italiana e dalle convenzioni internazionali. Per questo, che a Salvini piaccia o meno, Sea Watch, Mediterranea e ONG possono (e devono) continuare a operare.Continua a leggere

Migranti - altri 65 salvati dalla ong Sea-Eye. Berlino : serve porto sicuro. Stallo Sui 54 di Mediterranea : Mentre è ancora tutto da definire il caso dei 54 Migranti salvati dalla Ong Mediterranea e che Malta sarebbe disposta ad accogliere, ecco che si apre un nuovo fronte: la nave Alan Kurdi...

Giallo Sui migranti a Malta. L'ong : "Non ci sono soccorsi" : Angelo Scarano ? Malta vuole rifilarci i migranti Salvini: "Se rifiutano è atto di pirateria" L'ong "strappa" i migranti alla Libia Il cavillo per aggirare lo stopLa Valletta pronta al trasbordo sulle motovedette: "Ma altri 55 migranti andranno in Italia". La Alex però smentisce l'accordo Malta ha offerto un porto di sbarco per la Alex che ha recuperato 55 migranti in quel tratto ...