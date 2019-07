Sicurezza | presentati 547 emendamenti

calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) Roma, 9 lug. (AdnKronos) – Sono 547 glial dlbis. Di questi 21 sono della Lega e 44 del M5S. Tra le opposizioni, Forza Italia ne haben 160, 128 Fdi, 119 il Pd e 15 Liberi e Uguali.L'articolo547CalcioWeb.

UnitaNews : Decreto sicurezza bis, multe fino a 1 milione per le navi ong - - UnitaNews : Decreto sicurezza bis, multe fino a 1 milione per le navi ong - - giovannidalloli : New video by Lanfranco Palazzolo: Gli emendamenti presentati al Decreto sicurezza bis: intervista a Igor Iezzi (Leg… -