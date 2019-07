Music Farm da Canale 5 a Rai 2 | conduce Simona Ventura?

I retroscena di Blogo : Simona Ventura regina di Rai2 - fra la domenica - il Collegio - The Voice e...Music farm : Si annuncia una stagione televisiva di gran spolvero per Simona Ventura che si appresta a diventare la vera mattatrice di Rai2. Carlo Freccero le ha riservato tutta una serie di appuntamenti sulla sua rete che la faranno diventare -di fatto- la regina della programmazione televisiva del suo canale.Partiamo da The Voice che l'ha vista mattatrice di una nuovissima edizione in questa primavera appena passata e che tornerà con una nuova serie nel ...

A sorpresa arriva Amici Vip - cancellata Music Farm - : Roberta Damiata PH. Fabrizio Cestari Con un colpo dell'ultimo momento è stato cancellato il programma di Magnolia Music Farm, per far posto al nuovo programma di Maria De Filippi "Amici Vip" Fino a poche ore fa era certa la messa in onda del programma Music Farm il talent Musicale di Magnolia di cui erano anche state date alcune anticipazioni come ad esempio la conduzione di Alessia Marcuzzi che quest’anno non sarà in onda con ...

Amici Vip in arrivo su Canale 5 senza Maria De Filippi. Bye bye Music Farm : Amici I palinsesti non sono ancora definiti e definitivi, ma nel calderone degli show previsti nella stagione 2019/2020 bolle una (anzi, più di una) curiosa novità in pentola. E’ infatti in fase di progettazione la prima edizione di Amici Vip per l’autunno di Canale 5. Mediaset avrebbe infatti deciso di puntare su un brand consolidato come il talent di Maria De Filippi, piuttosto che togliere dalla naftalina un altro format come ...

I retroscena di Blogo : rinviato Music Farm su Canale 5 : Pareva davvero quasi tutto deciso e proprio da queste colonne ad inizio maggio avevamo scritto del varo di una nuova serie di Music farm, il talent show in salsa reality che fu varato da Amadeus e poi da Simona Ventura nella Rai2 di Antonio Marano. Music farm in autunno su Canale 5 (Anteprima Blogo) Anticipazioni sulla prossima stagione televisiva di Canale 5 prosegui la letturaI ...

Music Farm torna su Canale 5 : spunta il nome del primo concorrente : Music Farm torna in tv: Irene Grandi prima concorrente? Ormai non è più una novità: Music Farm torna in televisione. Il format del fortunato talent-reality show Rai, condotto in passato da Simona Ventura, è stato di recente acquistato da Mediaset. Che ha intenzione di mandare in onda il programma nella prossima stagione televisiva, tra gli […] L'articolo Music Farm torna su Canale 5: spunta il nome del primo concorrente proviene da Gossip ...

Federica Panicucci verso la conduzione di Music Farm su Canale 5 : Federica Panicucci nuova conduttrice di Music Farm? Il gossip Grosse novità in arrivo nel futuro lavorativo di Federica Panicucci. Dopo tanti anni a Mattino 5 la bionda conduttrice potrebbe presto tornare in prima serata. Negli scorsi giorni si è parlato di un’ipotetica conduzione della prossima edizione del Grande Fratello Vip, orfana di Ilary Blasi, ma […] L'articolo Federica Panicucci verso la conduzione di Music Farm su Canale 5 ...