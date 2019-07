Mars è alla ricerca di un assaggiatore per i suoi snack

gqitalia

(Di martedì 9 luglio 2019)cerca un. Amici golosi in cerca di un lavoretto ad alto tasso di gusto, e sì, magari anche di un pizzico di soddisfazione personale, il vostro momento è arrivato. Sul portale inglese di Adecco è stato infatti pubblicato un annuncio fatto apposta per soddisfare il vostro sogno di diventare unprofessionista:, la celebre multinazionale che produce alcuni deglipiù celebri del pianeta, tra cui anche Bounty, Twix e M&M's, sarebbedi una risorsa da impiegare per 12 ore settimanali in totale da spalmare approssimativamente in 4 giornate part time. Con un compenso di circa 10 sterline all'ora, ma soprattutto con la possibilità di lanciarsi in vere e proprie scorpacciate - o meglio, degustazioni in anteprima - di cioccolato e dolciumi vari ed eventuali. Il candidato ideale dovrà essere in grado di assaggiare e valutare i diversi ...

