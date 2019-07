Le stelle cadenti di luglio stanno arrivando | Pegasidi e beta Capricornidi | quando vederle

stelle cadenti di giugno - le Bootidi pronte a infiammare il cielo : quando e come vederle : Prodotto dai detriti della cometa 7P/Pons-Winnecke, lo sciame meteorico delle Bootidi è pronto a infiammare il cielo di fine giugno, grazie alle condizioni favorevoli di quest'anno. Normalmente non si tratta di una delle correnti di Stelle cadenti più suggestive, ma in passato ha dato vita a spettacoli magnifici. Ecco quando e come ammirarla.Continua a leggere