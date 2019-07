Carabinieri | l’ex comandante Del Sette rinviato a giudizio per abuso d’ufficio | “Trasferì

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019) L’exgenerale deiTullio Dele l’exregionale della Sardegna Antonio Bacile sono stati rinviati adal gup di Roma perd’ufficio. Entrambi sono accusati di avere adottato “illegittimi provvedimenti di demansionamento e trasferimento ad altri uffici” di un colonnello, di un luogotenente e di un tenente dei. Con lui è finito aanche Gianni Pitzianti, delegato del Cocer-Cobar, l’organismo di rappresentanza dell’Arma. Il processo inizierà il 5 novembre. Il giudice ha fatto cadere l’accusa di omissione di atti di ufficio per Dele Bacile. L’inchiesta era stata avviata dalla Procura di Sassari e poi trasferita a Roma per competenza territoriale. Come aveva scritto ad aprile il Fatto Quotidiano, pochi giorni dopo aver ricevuto le carte del comando generale, la procura romana aveva ...

