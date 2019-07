Ascolti TV | Lunedì 8 luglio 2019

davidemaggio

(Di martedì 9 luglio 2019) Temptation Island Nella serata di ieri,, su Rai1 il film Non Sposate le Mie Figlie ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la terza puntata di Temptation Island 6 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Fast and Furious ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Contrattempo ha ottenuto .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Astronaut Wives Club ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Agente 007 – Missione Goldfinger ha ottenuto .000 spettatori con il %. Sul Nove Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini ha realizzato .000 spettatori con uno share del %. Sul 20 Viaggio in Paradiso ha raccolto .000 spettatori con il ...

