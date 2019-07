“Al via piano serrato per i rifiuti a Roma”

Impronte digitali - Giulia Bongiorno : “Al via la legge Concretezza - stop ai furbetti assenteisti” : Da oggi entra in vigore la legge Concretezza, che contiene anche la stretta sui 'furbetti del cartellino': "Fino ad oggi, di fatto, la facevano franca in troppi; adesso, con le Impronte digitali e la videosorveglianza, preveniamo il fenomeno", ha commentato soddisfatta la ministra della Pa Giulia Bongiorno.

Scuola - Bussetti : “Al via l’assunzione di quasi 59mila docenti” : Il Ministro Bussetti ha annunciato di aver firmato la richiesta al Mef di autorizzazione ad assumere in ruolo 58.627 docenti per il prossimo anno scolastico. Di questi, 14.552 saranno docenti di sostegno. "Il nostro obiettivo - ha sottolineato il titolare del Miur in un post su Facebook - è avere tutti gli insegnanti in classe dal primo giorno di Scuola".Continua a leggere

De Laurentiis : “Albiol voleva andare via da due anni - non potevamo trattenerlo ancora“ : Il presidente del Napoli De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss di tutto ed anche dell’addio di Albiol e alla domanda perché ha risposto: “Abbiamo accettato la sua richiesta perché glielo dovevamo. Negli ultimi due anni voleva andare via e l’abbiamo convinto a restare. Adesso non potevamo. Albiol, ti dico grazie, salutami la tua famiglia, so che per te sono stati anni importanti. Sono contento del tuo ritorno in patria. Abbiamo ...

Animali - Wwf : “Al via campi di volontariato per la tutela dell’orso marsicano” : Il Wwf Italia scende in campo per la tutela dell’orso bruno marsicano, con l’obiettivo, si legge in un comunicato dell’organizzazione ambientalista, di dare un concreto contributo alla conservazione della popolazione appenninica di questo mammifero simbolo, che conta ormai poco più di 50 individui nel mondo. Quattro campi di volontariato estivi, aperti a tutti li appassionati over 18, sono in programma nelle terre ...

Verratti - Parigi mon amour : “Al PSG sto bene - non vado via. Buffon? Amato da tutti - esperienza indimenticabile” : Marco Verratti sarà al PSG anche la prossima stagione: il centrocampista azzurro si trova bene a Parigi e parla del recente addio di Gigi Buffon, un esempio come calciatore e connazionale “Si è fatto amare da tutti, anche se ha fatto solo un anno ha lasciato tanto, a tutti noi. Viverlo nello spogliatoio è stato bello e me lo ricorderò tutta la vita“. Lo dice il centrocampista del Psg, Marco Verratti, all’indomani ...

Maltempo - L’Aquila : “Al via intervento Sp 17 per 200mila euro” : Sono iniziati i lavori per il risanamento di una frana causata dal Maltempo nel 2015 sulla strada Provinciale 17 del Parco Nazionale d’Abruzzo, al Km 8,4 nel comune di Ortona dei Marsi (L’Aquila). Ad eseguire le opere la ditta Di Prospero s.r.l. Che il 12 aprile scorso ha firmato un contratto con la Provincia dell’Aquila per un importo complessivo di circa 200mila euro. L’azione era stata annunciata dal presidente ...

Giro d’Italia - troppa neve sulle Alpi. Il direttore Vegni : “Al 60% riusciremo a passare sul Gavia - piano B già pronto” [FOTO] : “In questo momento ci sono il 60% di possibilità che la corsa arrivi in cima al Gavia, come previsto dalla 16ª tappa, sul percorso che Lovere a Ponte di Legno, in programma martedì 28 maggio (previsto anche il Mortirolo, ndr). Ovviamente esiste un piano B, ma sicuramente mi sento di escludere un doppio passaggio sul Mortirolo. Magari la tappa non sarebbe affascinante come quella che prevede il Gavia, ma sarebbe ugualmente dura“. ...