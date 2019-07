“Verifiche antiriciclaggio anche per criptovalute”

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Roma, 8 lug. (AdnKronos) – Rivoluzionare il sistema dei pagamenti a livello mondiale a partire dal 2020, è questo l’obiettivo dichiarato di Facebook con il lancio della . La nuova moneta, che potrebbe essere agganciata all’euro o al dollaro, sembra destinata a scavalcare completamente il controllo dei sistemi bancari tradizionali. Non nasconde la sua preoccupazione Enrico Del Sole, uno dei soci di maggioranza di Corvallis, tra i top player italiani nel settore della consulenza alla trasformazione digitale e della fornitura di servizi It con un forte presidio storico in ambito finance.“Trovo preoccupante che si stia tentando di introdurre una valuta digitale che non è sottoposta ai criteri di controllo di alcuna autorità nazionale o sovranazionale e le cui transazioni, dunque, non passeranno sotto la lente delle verifiche”, sottolinea ...

