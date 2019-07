ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) FQ Magazine Creme solari, Altroconsumo: “Chiesto il ritiro dal mercato di due prodotti per bambini con protezione 50 che in realtà hanno fattore 20” In Messico, nello stato del Chiapas, il bacino idrico di Nezahualcoyotl nasconde un’antica chiesa del XVI secolo, sommersa dal fiume Grijalva in seguito alla costruzione di una, nel 1966. In Bulgaria, nella regione di Kazanlak, il lago artificiale di Koprinka, realizzato a partire dal 1944, sigilla un’intera città antica, Seutopoli, fondata nel IV secolo a. C. Sul fondo del lago di Vagli, in Garfagnana, si trova il borgo di fabbri ferrai fondato nel XIII secolo, Fabbriche di Careggine, che venne sommerso quando fu costruita la, a partire dal 1947. Di casi simili, in giro per il mondo, ce ne sono non pochi. La costruzione ...

Noovyis : (Turchia, un sito archeologico rischia finire sott’acqua per via della diga di Ilisu) Playhitmusic - - TutteLeNotizie : Turchia, un sito archeologico rischia finire sott’acqua per via della diga di Ilisu - cronacacampania : Autobomba in Turchia al confine siriano, almeno 2 morti -