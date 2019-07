Napoli | Ancelotti scatenato | “James Rodriguez e Icardi? Vi dico tutto”

FOTO – Napoli - ritiro Dimaro 2019 : arriva Ancelotti - con lui anche Chiriches e Tonelli : Napoli, ritiro Dimaro E’ arrivato a Dimaro il tecnico azzurro Carlo Ancelotti, che sorridente ha salutato tutti i tifosi napoletani. Presenti anche Vlad Chiriches e Lorenzo Tonelli, quest’ultimo di rientro dall’esperienza alla Sampdoria. Leggi anche ULTIM’ORA – Inter, Marotta annuncia: “Icardi non rientra nel progetto di Conte: è sul mercato!…” Potrebbe interessare anche Radio Kiss Kiss Napoli – Il Napoli in ...

Al via l’Ancelotti bis. Il Napoli insegue James e spera nella fretta dell’Inter per Icardi : L’Ancelotti bis inizia oggi pomeriggio a Dimaro. Con 24 convocati, tra cui il nuovo acquisto Di Lorenzo, e i big che invece arriveranno a metà mese, dopo le vacanze e gli impegni in nazionale. Per Manolas occorrerà attendere la prossima settimana, quando avrà finito le vacanze. Idem per Meret, Koulibaly, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz, Mertens, Milik e Insigne. Il capitano ha lanciato l’app a lui dedicata, per cui, scrive Repubblica ...

James-Napoli - De Laurentiis pronto al sacrificio per portarlo ad Ancelotti : Napoli e James continuando ad inseguirsi, la trattativa con il Real è serrata, ma ancora non si riesce a vedere la via d’uscita. Secondo calciomercato.it De Laurentiis potrebbe vedersi costretto a chiudere con una cessione visto la volontà dei Blancos di incassare subito “Il Napoli e JamesRodriguez sono sempre più vicini. In Spagna ne sono certi: Joaquin Maroto, corrispondente internazionale del quotidiano ‘AS’, ha dato ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Per Manolas e Rodriguez dipende da Ancelotti' : La sessione estiva del Calciomercato è oramai entrata ufficialmente nel vivo. Tutti i club italiani, infatti, stanno lavorando molto per mettere a segno i propri colpi e per cercare di rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Tra queste c'è senza dubbio il Napoli di Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti, impegnato in trattative molto importanti. Una su tutte quella di Kostas Manolas della Roma, club col quale si sta ...

Fabian Ruiz : “Sono felice di stare a Napoli. Ancelotti mi ha fatto crescere” : Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, e protagonista brillante della vittoria della Spagna agli Europei Under 21 ha parlato ai microfoni della Domenica Sportiva Estate “Sono molto contento per la vittoria del’Europeo. Siamo partiti male contro l’Italia ma abbiamo meritato la vittoria finale” Su Ancelotti? “Con lui sono cresciuto molto, perché mi ha dato tanta fiducia. È una persona importante per me. Ho giocato molte ...

CorSport : Il nuovo Napoli di Ancelotti punta ad essere competitivo per lo scudetto : Con Manolas il Napoli mette a segno un nuovo colpo importante per rafforzarsi in vista del prossimo campionato. Se dovesse arrivare anche James Rodriguez, scrive oggi il Corriere dello Sport, gli azzurri avrebbe sicuramente colmato almeno in parte il gap con i bianconeri. Come giocherà il Napoli della prossima stagione? Il quotidiano sportivo parte da una certezza, come vorrà Carlo Ancelotti. Se in difesa abbiamo la sicurezza di Meret, adesso ...

CorSport : Quello della prossima stagione sarà il Napoli di Ancelotti : Il Corriere dello Sport torna sulle dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Uno show a 360° che ha toccato tutti i itemi, dallo stadio alla nuova maglia, passando per il mercato. Addii e arrivi. Per adesso la sicurezza è quella dell’addio di Albiol e dell’arrivo di Di Lorenzo. Ma Manolas è praticamente alla porta e anche con James Rodriguez la trattativa è avanzata. Ma le parole più interessanti ...

Calciatori maturi e cessioni mirate : il nuovo Napoli di Ancelotti : Decisionista, altro che leader calmo Nasce il Napoli di Ancelotti. È uno dei titoli più gettonati dell’estate. E di chi sennò? verrebbe da aggiungere. L’allenatore con la fama di leader calmo, è in realtà un decisionista. Come lo sono tutti i veri manager. Coloro i quali si assumono le responsabilità delle proprie decisioni. Ancelotti potrebbe serenamente lavorare in una grande azienda. Lo ha già fatto, peraltro con discreto ...

Corriere di Bergamo – Ancelotti vuole Zapata. Il Napoli spera di chiudere a luglio : L’edizione odierna del Corriere di Bergamo parla del mercato dell’Atalanta e riporta che il Napoli attenderebbe luglio per cominciare a trattare seriamente Duvan Zapata. Sarebbe stato Ancelotti in persona a richiedere l’attaccante valutato 50 milioni per rafforzare il reparto e tornare al modulo dell’Albero d Natale a lui caro L’altro spiffero arriva da Napoli, perché gli azzurri aspetteranno luglio per arrivare a Duvan ...

Fabian Ruiz : “Ancelotti un grande ma quando si arrabbia. A Napoli lavoro per mettere massa muscolare. E sul Futuro” : Fabian Ruiz: “Ancelotti un grande ma quando si arrabbia. A Napoli lavoro per mettere massa muscolare. E sul Futuro”. Fabian Ruiz: “Ancelotti un grande ma quando si arrabbia. A Napoli lavoro per mettere massa muscolare. E sul Futuro”. Il centrocampista spagnolo parla di Ancelotti, di Napoli e di Nazionale in un’ intervista rilasciata ai microfoni di Onda Cero. Di seguito quanto tradotto dalla nostra ...

Sarri alla Juventus - la doccia gelata dell'ex Cannavaro : "Perché Napoli e Ancelotti ora partono davanti" : "Ora Carlo Ancelotti parte in vantaggio". Fabio Cannavaro è un ex di Napoli e Juventus e non ha pregiudizi di sorta, e alla Gazzetta dello Sport lancia una previsione che non farà troppo piacere ad Andrea Agnelli e a Maurizio Sarri: "Lasciamo perdere le questioni di tradimento, perché parliamo di pr

Cannavaro : «Juve favorita in Italia - ma il Napoli di Ancelotti parte in vantaggio» : Fabio Cannavaro in un’intervista sulla Gazzetta dello Sport parla dei tecnici che hanno fatto ritorno in Italia, Conte, Ancelotti, ma anche Maurizio Sarri. Proprio sul tecnico della Juve si sofferma per analizzare le polemiche dopo il suo passaggio e cosa significa per il Napoli Sarri alla Juve «sblocca» la popolarità diAncelotti a Napoli?«Lasciamo perdere le questioni di tradimento, perché parliamo di professionismo. Secondo me a Napoli ...

Il Napoli di Ancelotti senza mediani : James, Manolas, Lozano e la suggestione di Ancelotti del centrocampo senza mediani. Da anni il calciomercato è diventato il passatempo preferito dei tifosi italiani, al punto di superare, in interesse, lo stesso calcio giocato che passa in secondo piano dinnanzi all’ammaliante tiritera di nomi, accostamenti, ufficializzazioni ed esclusive. De Laurentiis e il mercato estivo Il Napoli di De Laurentiis non ha mai simpatizzato con il mercato estivo. ...

Corbo : De Nicola via dal Napoli - troppe tensioni con Ancelotti e il suo staff : “Una mossa da intrepretare”. Così Antonio Corbo definisce, su Repubblica Napoli, la modifica alla gerarchia dei medici del Napoli. Si riferisce al cambiamento nello staff che diventerà ufficiale a luglio, cioè l’uscita del capo, Alfonso De Nicola. Il medico del club dirigerà un centro di alta ricerca insieme allo scienziato Antonio Giordano. E’ una decisione di De Laurentiis che, scrive Corbo, coglie l’occasione per ...