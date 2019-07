La moda delle “subscription box”

"Look da cubiste". "Non è sciatteria - è moda". Il dress code delle onorevoli continua a far discutere : Alla Camera è in corso una raccolta firme contro l’abbigliamento delle parlamentari. Il tema, sollevato dal deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone, continua a far discutere. L’onorevole si era lamentato in Aula per le scollature delle colleghe: un look inappropriato, a suo parere, specie tenendo in considerazione il fatto che per i parlamentari uomini è previsto l’obbligo della giacca, nonostante ...

La moda uomo di Parigi e la top five delle sneaker : L’aria di Parigi fa davvero bene alla moda uomo. La vitalità delle sfilate uomo Primavera/Estate 2020 viste nella capitale francese è una ventata di energia positiva: grandi show, enorme partecipazione di pubblico giovane invitato a seguire gli eventi come standing, qualità delle proposte moda e presenze di direttori creativi giovani e talentuosi. Potrei parlarvi dell’avvento di colori come il rosa bubble gum, il turchese e una miriadi di ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : Jorge Lorenzo adotta delle novità - serbatoio nuovo e carena più comoda. Ma nessun miglioramento… : Jorge Lorenzo ha portato in pista delle modifiche sulla sua Honda, si tratta degli accorgimenti che la scuderia ha adottato dopo la visita dello spagnolo presso la sede centrale in Giappone. Il maiorchino non è andato oltre la 17esima posizione nelle prove libere 1 e la tredicesima piazza nella seconda sessione, a dimostrazione che fatica ancora a trovare il feeling con la sua moto. Come riporta it.motorsport.com il già Campione del Mondo ha ...

Wear OS by Google guadagna un gestore delle schede - ma la modalità Sport latita : Mentre la Modalità Sport di Wear OS non si vede all'orizzonte, Google aggiunge una nuova pagina nell'app Android per la gestione delle schede. L'articolo Wear OS by Google guadagna un gestore delle schede, ma la Modalità Sport latita proviene da TuttoAndroid.

Occlusioni delle vie lacrimali - una modalità “rivoluzionaria” per diagnosticare questa patologia : Un esame mininvasivo, in tempi rapidi e con immagini di alta qualità: questa è la TC Revolution, una TAC con tecnologia diagnostica d’avanguardia di cui si è dotato, nei primi mesi dell’anno, il reparto di Radiologia dell’Ospedale San Carlo di Nancy di Roma. L’ultima generazione della tomografia computerizzata ha portato ad ampliare i campi di applicazione: i casi d’utilizzo di questa tecnologia includono infatti anche l’oculistica, soprattutto ...

Apritimoda - a Milano si entra negli atelier delle griffe : ApritimodaApritimodaApritimodaApritimodaApritimodaSe siete appassionati di moda o semplicemente curiosi di scoprire che cosa si nasconda dietro la creazione di un abito, una borsa o un paio di scarpe segnate in agenda queste date: 18 e 19 maggio. Dopo le edizioni passate, a Milano torna Apritimoda, l’iniziativa realizzata con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC), del Comune di Milano, di Confcommercio Milano, ...