Huawei Mate X potrebbe arrivare prima del previsto | almeno secondo le pubblicità cinesi

Si paga da gennaio con volantino MediaWorld per Huawei P30 Lite - Mate 20 Lite e S10 oggi 8 luglio : Scatta ufficialmente oggi 8 luglio il nuovo volantino MediaWorld che potrebbe fare la differenza per tutti coloro che sono ansiosi di acquistare un Huawei P30 Lite, Mate 20 Lite e Samsung Galaxy S10 a prezzo aggressivo tra gli altri. Dopo le promozioni di inizio mese concepite dalla catena e già trattate sulle nostre pagine, dunque, tocca fare un altro step, in modo tale da comprendere quali siano i reali punti di forza di una campagna ...

L’ennesimo rumor “smonta” il design circolare per le fotocamere di Huawei Mate 30 Pro : Da qualche settimana si vocifera su una re disposizione delle fotocamere posteriori sulla prossima generazione di Mate L'articolo L’ennesimo rumor “smonta” il design circolare per le fotocamere di Huawei Mate 30 Pro proviene da TuttoAndroid.

Prima bufala sul conto del Huawei Mate 30 Pro? Possibile smentita sulla fotocamera : Di recente vi abbiamo parlato spesso del Huawei Mate 30 Pro, e più in generale della serie dei Mate 30, in programma tra pochi mesi (risale a ieri l'ultimo video concept, che vi consigliamo di non perdere). Le indiscrezioni di ultima fattura rivelano della possibilità che il dispositivo adotti una fotocamera posteriore di forma circolare, sebbene una perdita ancora più recente, riportata da Huawei Central, suggerisca non verrà abbandonato il ...

Primo poster di vendita del Huawei Mate X - uscita ad un passo? : Forse ci siamo, forse. L'uscita del Huawei Mate X è di certo più vicina che in passato considerando che lo smartphone pieghevole è stato paparazzato sul social network cinese Weibo, di fatto l'alter ego di Twitter in terra asiatica. Il lancio commerciale dell'innovativo dispositivo dovrebbe essere dunque prossimo, essendosi avviata la macchina per la promozione pubblicitaria del dispositivo. Breve storia del Huawei Mate X presentato oramai ...

Fine settimana di fuoco per Huawei Mate 20 Lite TIM con EMUI 9 : primi riscontri e tweet ufficiale : Stiamo vivendo indubbiamente un weekend molto intenso per tutti coloro che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20 Lite TIM. Come vi ho anticipato qualche giorno fa sulle nostre pagine, infatti, la compagnia telefonica ha iniziato a distribuire l'aggiornamento tanto atteso incentrato su EMUI 9, mettendo la parola Fine ad una lunghissima attesa per l'utenza italiana che ha scelto questa specifica variante del device. Proviamo ...

Huawei Mate 30 Pro è molto bello in questo video concept : Mancano ancora diverse settimane alla presentazione della serie Huawei Mate 30 ma ciò non impedisce ai designer di provare a immaginare i suoi device L'articolo Huawei Mate 30 Pro è molto bello in questo video concept proviene da TuttoAndroid.

Mirabile il Huawei Mate 30 nel primo video concept più che verosimile : Il Huawei Mate 30 come non si era visto mai finora. In questo articolo di approfondimento sulla linea top di gamma successiva al Huawei Mate 20 non poteva non essere preso in considerazione la fatica del canale YouTube concept Creator , appena sfornata ieri 6 luglio. Si tratta naturalmente di una proiezione di quello che dovrebbe essere il top di gamma appunto, sulla base del gran numero di indiscrezioni in circolazione ad esso riferite. ...

Via al conto alla rovescia per Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro TIM con EMUI 9.1 : pronta la Modalità Luna : Stanno arrivando oggi 6 luglio le prime segnalazioni da parte degli utenti in procinto di installare l'aggiornamento con EMUI 9.1 a bordo dei propri Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro TIM. Dopo la svolta portata alla vostra attenzione circa un paio di settimane fa per i dispositivi no brand, come avrete notato dal nostro approfondimento, questo sabato è opportuno evidenziare che anche i modelli più popolari tra quelli "marchiati" siano in procinto di ...

Si comprano ora e si pagano ad ottobre Huawei P30 - P30 Pro e Mate 20 Pro con le promozioni Tre : Arrivano le prime informazioni in queste ore a proposito delle offerte Tre che avremo modo di toccare con mano a partire da lunedì 8 luglio per tutti coloro che intendono portarsi a casa modelli come Huawei P30, P30 Pro e Mate 20 Pro. A distanza di poche settimane dal lancio della promozione di Huawei Italia, che prevede omaggi pari fino a 170 euro per chi intende procedere con l'acquisto degli stessi P30, come vi abbiamo riportato prontamente ...

Con Tre potete comprare Huawei P30 - P30 Pro e Mate 20 Pro pagandoli dopo l’estate : Lunedì 8 luglio 2019 Tre Italia estenderà la promozione Paghi dopo l'Estate agli smartphone top di gamma di Huawei: parliamo di P30, P30 Pro e Mate 20 Pro L'articolo Con Tre potete comprare Huawei P30, P30 Pro e Mate 20 Pro pagandoli dopo l’estate proviene da TuttoAndroid.

Aggressive promo Unieuro con Huawei P20 Pro - Mate 20 Lite e Galaxy Note 9 a prezzo di saldo : Occorre analizzare bene alcune promozioni da parte di Unieuro, ufficializzate in occasione della campagna Summer Black Friday, considerando i prezzi che sono stati applicati per modelli come Huawei P20 Pro, Mate 20 Lite e Galaxy Note 9. Dopo le ultime offerte trattate sulle nostre pagine a proposito della catena in questione, dunque, tocca analizzare la vicenda sotto un altro punto di vista. Analizziamo dunque le singole proposte per ...

Hongmeng OS potrebbe arrivare a breve : presentazione ad agosto e debutto con Huawei Mate 30 : Hongmeng OS, il sistema operativo che potrebbe sostituire Android sugli smartphoneHuawei, potrebbe essere mostrato in agosto ed essere presentato con Mate 30. L'articolo Hongmeng OS potrebbe arrivare a breve: presentazione ad agosto e debutto con Huawei Mate 30 proviene da TuttoAndroid.

Farà la differenza Huawei Mate 30 con il sistema operativo Hongmeng : importanti rumors sull’uscita : Sembrano esserci tutti i presupposti affinché il tanto atteso Huawei Mate 30 possa fare la differenza appena disponibile al lancio sul mercato. Vedere per credere le indiscrezioni che stanno prendendo piede oggi 5 luglio in merito ad alcune caratteristiche che potrebbero rendere unico lo smartphone in uscita a fine 2019, soprattutto per quanto riguarda il tanto atteso sistema operativo Hongmeng. Dopo aver analizzato alcune indiscrezioni sul ...