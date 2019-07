Elezioni Grecia | conservatori greci tornano al potere con una decisiva vittoria

laragnatelanews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Il leader conservatore dell’opposizione Kyriakos Mitsotakis ha tranquillamente vinto leparlamentari indomenica, consegnando un colpo pungente al primo ministro di sinistra Alexis Tsipras, dopo un periodo tumultuoso in cui il paese ha affrontato una crisi finanziaria. Con oltre il 90% dei voti contati, il partito Nuova Democrazia di Mitsotakis aveva il 39,8% dei voti, rispetto al 31,5% del partito di sinistra di Syripa di Tsipras. Il partito di estrema destra Golden Dawn, fondato da sostenitori neonazisti, è caduto dal parlamento con appena il 2,95 percento dei voti, appena sotto la soglia del 3 percento necessaria per entrare in parlamento: un enorme calo di sostegno per un partito diventato il terzo più grande nella legislatura greca durante la crisi finanziaria del paese. I risultati hanno indicato che gli elettorihanno contrastato una recente tendenza ...

PaoloGentiloni : #Grecia Le dinastie a volte ritornano. Onore a #Tsipras che oggi ha perso le elezioni ma in questi anni ha salvato il suo paese - borghi_claudio : Elezioni in Grecia: oh come #sevedeva - StefanoFassina : Elezioni in #Grecia : dopo capitolazione di Luglio 2015, era inevitabile che a @syriza_gr , interprete riluttante,… -