Arriva il Beach tour di Jovanotti a Rimini | esposto in procura degli ambientalisti

Arrivano indicazioni sul Jova Beach Party - info biglietti e line-up data per data : Iniziano a trapelare le prime indicazioni sul Jova Beach Party, al via da Lignano Sabbiadoro il 6 luglio. La prima data del tour è già sold out, per cui l'organizzazione sconsiglia di presentarsi sul luogo del concerto sprovvisti di biglietto poiché non vi è più la possibilità di acquistarli al botteghino. Per quanto riguarda i bambini, rimane salvo l'obbligo di accompagnarli muniti di biglietto. Se ancora non si è regolarizzata la ...