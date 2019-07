Amazon Fire TV Stick Basic Edition è in offerta a un prezzaccio per gli utenti Prime

Il root arriva anche su Amazon Fire 7 2019 : Da oggi è possibile sbloccare il bootloader e fare il root su Amazon Fire 7: i passi da seguire sono però molti e le ROM cominceranno ad emergere solamente a partire da ora. L'articolo Il root arriva anche su Amazon Fire 7 2019 proviene da TuttoAndroid.

Amazon aggiorna l’interfaccia di Fire OS con la scheda Live : La nuova scheda Live è arrivata su Fire TV: raggruppa tutti i contenuti in diretta, i canali televisivi e lo streaming da PlayStation in un unico luogo. L'articolo Amazon aggiorna l’interfaccia di Fire OS con la scheda Live proviene da TuttoAndroid.

Amazon aggiorna Fire TV Edition aggiungendo l’atteso Dolby Vision : Amazon ha annunciato una nuova Fire TV Edition con Dolby Vision che fondamentalmente è una versione migliorata della smart tv Amazon. Un modello da 55 pollici è disponibile negli Stati Uniti a partire da oggi a 450 dollari, con versioni da 43 e 50 pollici che arriveranno il 30 giugno ai prezzi rispettivamente di 330 e 380 dollari. L'articolo Amazon aggiorna Fire TV Edition aggiungendo l’atteso Dolby Vision proviene da TuttoAndroid.

L’app di TIMVISION arriva ufficialmente su Amazon Fire TV Stick : TIMVISION, la nota TV on demand di TIM, arriva ufficialmente su Amazon App Store. L'articolo L’app di TIMVISION arriva ufficialmente su Amazon Fire TV Stick proviene da TuttoAndroid.

Amazon sconta ancora i suoi dispositivi : Echo Dot e Fire TV in offerta a 29 - 99 euro : Amazon sconta ancora i suoi dispositivi: Echo Dot e Fire TV in offerta a 29,99 euro, ma le promozioni non sono finite qui...Ecco l'elenco completo! L'articolo Amazon sconta ancora i suoi dispositivi: Echo Dot e Fire TV in offerta a 29,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Il tablet Amazon Fire 7 raddoppia lo spazio di archiviazione senza alzare il prezzo : Amazon ha annunciato la disponibilità del nuovo tablet Fire 7, evoluzione dei precedenti modelli, rispetto ai quali offre un processore più potente e il doppio dello spazio di archiviazione. Il prezzo è invariato rispetto all’offerta precedente: 70 euro. È un tablet a tutti gli effetti, valevole sia per navigare in Internet e fruire di contenuti multimediali, sia per leggere libri e riviste o giocare con titoli che non richiedono di un ...

Nuovo Amazon Fire 7 : processore più veloce e spazio di archiviazione raddoppiato : Amazon rinnova il suo famoso tablet low cost ora più veloce e con una memoria fino a 32 GB, già acquistabile a soli 69,99...

Il nuovo Amazon Fire 7 ha una memoria doppia e un processore più veloce : (Foto: Amazon) La nuova generazione di Fire 7 è ufficiale: il tablet che compone il gradino più basso del catalogo di Amazon si rinnova con uno spazio di archiviazione raddoppiato e un processore più prestante. Si può già ordinare sul celebre sito di e-commerce per un prezzo che rimane succulento per chi cerca una tavoletta digitale essenziale. Come da tradizione, Amazon ha aggiornato alcuni tra i suoi più popolari prodotti senza annunci troppo ...

Il “nuovo” Amazon Fire 7 offre ora il doppio dello spazio allo stesso prezzo : Aprono i preordini del refresh di Amazon Fire 7: cambia solo lo spazio di archiviazione, che passa da 8 a 16 GB sul modello base. Il prezzo di 70 euro rimane invariato. L'articolo Il “nuovo” Amazon Fire 7 offre ora il doppio dello spazio allo stesso prezzo proviene da TuttoAndroid.

Amazon lancia il nuovo Fire 7 : processore più veloce e spazio di archiviazione raddoppiato : La nuova versione del mini tablet - sempre progettato per il divertimento - ora ha più spazio per film, libri, musica e giochi. A 69,99 euro. Ecco come è cambiato

Amazon Fire TV ha superato i 34 milioni di utenti attivi - sorpassando Roku per la seconda volta : Amazon Fire TV ha 34 milioni di utenti attivi, una cifra che supera persino quella di 29,1 milioni di Roku, famosa azienda dedita alla vendita di piattaforme di streaming con a bordo Roku OS. L'articolo Amazon Fire TV ha superato i 34 milioni di utenti attivi, sorpassando Roku per la seconda volta proviene da TuttoAndroid.