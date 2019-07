Veliero Alex | lite tra Ministeri Sequestro e multa all' equipaggio

Lampedusa - sbarcano migranti della Alex. Veliero sequestrato. DIRETTA : Lampedusa, sbarcano migranti della Alex. Veliero sequestrato. DIRETTA Nella notte l'imbarcazione è stata posta sotto sequestro e l'equipaggio indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Verso Malta l'altra nave, Alan Kurdi. Scontro nel governo tra Viminale e ministero della Difesa Parole chiave: ...

Il Veliero Alex nel porto di Lampedusa : Il veliero Alex è entrato nel porto di Lampedusa scortato da una motovedetta della Guardia di finanza e un gommone della Capitaneria di porto. Al largo la Alan Kurdi (ong Sea Eye). Berlino chiede all'Italia di aprire i porti, Salvini dice no

Migranti - Veliero Alex verso Lampedusa. La Ong sfida Salvini : acqua finita - forziamo il blocco DIRETTA TV : La nave ong Alex di Mediterranea sta facendo rotta su Lampedusa. «Di fronte alla intollerabile situazione igienico-sanitaria a bordo Alex ha dichiarato lo stato di necessità e si sta...

L'Alan Kurdi verso Lampedusa : «Non temiamo Salvini». Il Veliero Alex si dirige verso l'isola : Sea Eye: « Abbiamo urgente bisogno di un porto sicuro». Il ministro dell'Interno tiene il punto: «C'è la disponibilità del governo maltese, non si capisce perché debbano decidere dove andare e non andare»

