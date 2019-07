Persone ingrate! Raffaella Mennoia contro ex di Uomini e Donne e Temptation Island (Di domenica 7 luglio 2019) L'autrice dei due fortunati programmi di Maria De Filippi, tornata a difendere la coppia di Temptation Island formata da Andrea e Jessica, si scaglia contro alcuni ex concorrenti di Ti e UeD con cui è in pessimi rapporti: "So che è il desiderio di moltissimi che mi caccino, ma io resto qua, tanti si sono rivelati degli ingrati". Lo dimostra il recente attacco di Eleonora Rocchini contro di lei, per non parlare dell'assenza di coppie storiche di UeD che non sono più state invitate in trasmissione (gli stessi Rocchini e Branzani, ma anche Tara Gabrieletto e Cristian Gallella). Lo confermano le parole della Mennoia : "Ve ne dovete fare una ragione: farò il lavoro che faccio fino a quando lo deciderò io e fino a quando mi sarà data la possibilità di farlo. Mettetevi l'animo in pace: non mi licenziano, non mi cacciano. So che è il desiderio di moltissimi che mi caccino. Di molti che non sono stati presi (si ricordi a questo proposito il post della produzione di Temptation contro alcune coppie vip, ndr) e di molti che in passato sono stati presi e poi si sono rivelati gente ingrata." (Di domenica 7 luglio 2019) L'autrice dei due fortunati programmi di Maria De Filippi, tornata a difendere la coppia diformata da Andrea e Jessica, si scagliaalcuni ex concorrenti di Ti e UeD con cui è in pessimi rapporti: "So che è il desiderio di moltissimi che mi caccino, ma io resto qua, tanti si sono rivelati degli ingrati". Lo dimostra il recente attacco di Eleonora Rocchinidi lei, per non parlare dell'assenza di coppie storiche di UeD che non sono più state invitate in trasmissione (gli stessi Rocchini e Branzani, ma anche Tara Gabrieletto e Cristian Gallella). Lo confermano le parole della: "Ve ne dovete fare una ragione: farò il lavoro che faccio fino a quando lo deciderò io e fino a quando mi sarà data la possibilità di farlo. Mettetevi l'animo in pace: non mi licenziano, non mi cacciano. So che è il desiderio di moltissimi che mi caccino. Di molti che non sono stati presi (si ricordi a questo proposito il post della produzione dialcune coppie vip, ndr) e di molti che in passato sono stati presi e poi si sono rivelati gente ingrata."

Ancora una volta, poi, la Mennoia ha difeso la buonafede di Andrea e Jessica di Temptation Island, accusati di fare delle vere e proprie sceneggiate nel programma per cercare popolarità: "Dicono che hanno fatto tutto questo per business. Non è così, non è come pensate". Pare infine che diversi spettatori che mettono in dubbio le storie di Temptation e Uomini e Donne abbiano rivolto parole offensive nei confronti dell'autrice: "A quelli che mi insultano dico: vi commentate da soli", è la pronta risposta, "In tanti anni di Instagram io non ho mai insultato nessuno".