Privacy? Huawei non ha dubbi a chi deve ispirarsi

Huawei : Tajani - 'no uso telecamere che violano Privacy' : Roma, 22 mag. (AdnKronos) - No all'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza Huawei per i rischi di violazione della privacy. Lo dice il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, in occasione della presentazione delle proposte del partito sulla sicurezza a Roma. "Non affiderei i dati a Hu