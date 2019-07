Malta nega l' ingresso alla Alan Kurdi | tre collassi a bordo

tgcom24.mediaset

(Di domenica 7 luglio 2019) Mediterranea: "Le nostre due navi sequestrate, ma noi non ci fermiamo". La portavoce della ong: "Non possiamo smettere di salvare vite umane per sconfiggere i trafficanti di uomini". Malori tra i migranti sulla nave di Sea Eye.

fattoquotidiano : Alan Kurdi, la nave con 65 migranti verso Malta: “Non si aspetti emergenza”. Ma La Valletta nega porto e minaccia u… - SkyTG24 : #UltimOra #Migranti, #Malta nega accesso in acque territoriali a #AlanKurdi con 65 persone a bordo #canale50… - MediasetTgcom24 : Migranti, Malta nega accesso in acque territoriali a Alan Kurdi -