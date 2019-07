L' odissea non è finita

huffingtonpost

(Di domenica 7 luglio 2019) Due paesi, per storia e cultura agli antipodi, rappresentano insieme il grande paradosso europeo: l’Inghilterra e la Grecia. Londra ha decretato per referendum un’incomprensibile Brexit, perché la pancia del paese non voleva più legami con il continente e con l’Unione Europea, che ha rappresentato invece la prosperità planetaria per la sua piazza finanziaria. Da giugno 2016 aspettiamo ancora che la Brexit diventi realtà. Sempre le urne referendarie decretarono nel luglio del 2015 il “no” di Atene e del suo popolo alla cura dettata dal Memorandum della Troika, fatta di sacrifici e tagli allo stato sociale, per permettere al paese ellenico di restare comunque nell’euro e pagare una montagna di debiti. Quel veto popolare all’austerity è rimasto anch’esso lettera morta, come il Leave britannico, perché ...

