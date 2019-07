I migranti a bordo della Alex sono sbarcati

migranti : Mediterranea - 'crudeltà tenerci a bordo' : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - Nessun accenno di sbarco dopo circa due ore che la Nave Alex di Mediterranea Saving Humas ha attraccato al porto di Lampedusa. A bordo i 41 Migranti soccorsi giovedì in acque libiche, l'equipaggio della Ong e alcuni giornalisti. "Naufraghi ed equipaggio sono stremati -

migranti : Mediterranea - ‘crudeltà tenerci a bordo’ : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – Nessun accenno di sbarco dopo circa due ore che la Nave Alex di Mediterranea Saving Humas ha attraccato al porto di Lampedusa. A bordo i 41 Migranti soccorsi giovedì in acque libiche, l’equipaggio della Ong e alcuni giornalisti. “Naufraghi ed equipaggio sono stremati – scrive in un post su Fb Mediterranea – Le 41 persone salvate hanno bisogno di essere soccorse e curate. Stiamo ...

ONG Mediterranea con a bordo i migranti è attraccato a Lampedusa : “Sequestro di persona se non sbarchiamo” : E’ arrivato il veliero Mediterranea con a bordo i migranti recuperati, attendono di scendere dall’imbarcazione e accusano che se ciò non accadrà sarà sequestro di persona Dopo che nella notte la Alan Kurdi di Sea Eye aveva fatto rotta verso Lampedusa,il veliero Alex di Mediterranea, con a bordo 41 dei 54 migranti soccorsi in acque libiche, ha attraccato nel porto … Continue reading ONG Mediterranea con a bordo i migranti è ...

migranti : Mediterranea - 'situazione a bordo molto difficile' : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "La situazione a bordo di Alex è molto, molto difficile. Tutto questo è una follia. Queste persone sono stanche e provate, così come tutto l'equipaggio". A dirlo all'Adnkronos è Luca Casarini della Ong Mediterranea Saving Humans. La barca a vela Alex è ferma al largo di

migranti - Alan Kurdi verso Lampedusa con 65 persone a bordo : Migranti, Alan Kurdi verso Lampedusa con 65 persone a bordo La barca della Ong tedesca Sea Eye fa rotta verso l’Italia: “Diretti verso il più vicino porto sicuro. Si applica la legge del mare, anche quando qualche rappresentante di governo rifiuta di crederlo”. Scontro con il Viminale anche su nave Alex, al largo di ...

La nave della Ong Sea Eye si sta dirigendo verso Lampedusa con 65 migranti a bordo : "Con 65 sopravvissuti a bordo siamo ora sulla rotta per Lampedusa. Non siamo intimiditi da un ministro dell'Interno, ci dirigiamo verso il porto sicuro piu' vicino". Lo scrive su Twitter l'Ong Sea Eye che gestisce la nave Alan Kurdi. "Si applica la legge del mare, anche se alcuni esponenti governativi non vogliono ammetterlo", conclude.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Mediterranea : trasbordo migranti in corso - 5 luglio - : Ultim'ora, Ultime notizie di oggi. Mediterranea: trasbordo migranti dall'Alex alle motovedette della guardia costiera, in corso, 5 luglio 2019,

Giorgia Meloni smaschera le Ong : "Ecco perché vengono in Italia. Chi sono davvero i migranti a bordo" : "Basta con questi bugiardi delle Ong e basta con chi sostiene le loro menzogne". Giorgia Meloni, su Facebook, smantella uno dei capisaldi della linea difensive delle ong che soccorrono i migranti nel Mediterraneo. L'unico porto sicuro è Lampedusa, visto che né Tripoli né Tunisi vengono considerati t

A Malta i 13 migranti più «deboli» a bordo di Mediterranea. Ong tedesca ne salva altri 65 : Via al trasferimento di 13 dei 54 migranti salvati dalla Ong Mediterranea, dopo l'accordo tra l'Italia e La Valletta. Intanto la nave Alan Kurdi della Ong Sea-Eye, battente bandiera...

Alex - Mediterranea annuncia : "Evacuati 18 migranti tra i più vulnerabili". Scabbia e malattie - bomba a bordo : Evacuazione medica per 18 migranti a bordo della Alex, la barca a vela di Mediterranea.che ha soccorso 54 persone in area Sar libica. Lo rende noto la stessa ong italiana: "Dopo la visita a bordo dei medici, è in corso l'evacuazione a bordo della motovedetta CP300 della Guardia Costiera delle prime

Accordo totale Italia-Malta. La Valletta accoglierà i 51 migranti a bordo della nave ong : Accordo totale tra Italia e Malta. La Valletta è disponibile ad accogliere gli immigrati a bordo della Alex, e Roma ne riceverà altrettanti da Malta per lasciare invariata la pressione dell'accoglienza sull'isola. Lo rendono noto fonti del Viminale, sottolineando che "è sorprendente che Mediterranea affermi che Alex non possa affrontare il viaggio verso Malta, visto che è partita da Licata per arrivare fino in acque Sar libiche". In ...

"Situazione insostenibile". Mediterranea verso Lampedusa con 54 migranti a bordo. Il Viminale vieta l'ingresso : La nave Alex dell’ong Mediterranea, con 54 migranti a bordo, è arrivata alle 4 di questa mattina a 12 miglia da Lampedusa. Lo annuncia la stessa ong sottolineando come “un decreto dei Ministri di Interno, Difesa e Trasporti ci vieta l’ingresso”.“Il decreto è illegittimo - spiega Mediterranea in un tweet -: perché non può applicarsi a una nave che ha effettuato una operazione di ...