Genova | 200 euro di multa a un clochard | è “colpevole” di dormire in piazza

Genova - 200 euro di multa a un senzatetto : per la polizia municipale è “colpevole” di dormire in strada : Duecento euro di multa a una persona senza dimora ritenuta “colpevole” di dormire in strada. Questa l’incredibile decisione di un agente della municipale del Comune di Genova che, in zelante applicazione del regolamento di polizia urbana ha ritenuto opportuno multare un senza tetto che, come può suggerire la sbrigativa definizione, non ha alternative a utilizzare come giaciglio per la notte un marciapiede. Il fatto è avvenuto nella tarda serata ...