As | L’Atletico piomba su Fabian Ruiz La risposta del Napoli | incedibile

(Di domenica 7 luglio 2019) Secondo quanto riporta As,Madrid ha chiesto aldi acquistare. Andrea Berta, responsabile dell’area tecnica della squadra spagnola, è letteralmente innamorato del centrocampista dele un anno fa andò molto vicino a prenderlo, quando era al Betis. Il, però, fu più veloce e pagò la clausola da 30 milioni. Con gli effetti che oggi sono sotto gli occhi di tutti: valore raddoppiato emiglior giocatore dell’Europeo. Adessoci riprova, ma, come già fatto con il Real Madrid, ladelè di nuovo picche.. Questo è il responso del club di De Laurentiis ai sondaggi avviati dal direttore sportivo, che in questi giorni ha contattato più volte Ancelotti.resta. È destinato ancora a sorprendere. L'articolo As: L’Atleticosu. Ladel...

NCN_it : NAPOLI, #ONDACERO: L'ATLETICO PIOMBA SU #JAMES. LO VUOLE SIMEONE CLICCA QUI - - SaverioTrinche1 : @Carloalvino Carlo sono vere queste notizie? Che l'Atletico piomba su james? per me si doveva chiudere prima cosa ne pensi? -