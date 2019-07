Animal Crossing | New Horizons | nuovi dettagli sul multiplayer online e locale

Animal Crossing : New Horizons è stato rinviato per evitare periodi di crunch : Se tenete il passo con notizie del settore dei videogiochi, saprete che il crunch e gli ambienti di lavoro non esattamente ideali sono stati discussi in modo prominente negli ultimi tempi. Sempre più lavoratori all'interno del settore si sono sentiti abbastanza coraggiosi da farsi avanti su tali problemi e, mentre speriamo che ciò possa creare enormi passi avanti per la cultura del lavoro nell'industria, sembrerebbe che Nintendo stia già ...

Dopo l'annuncio del rinvio di Animal Crossing : New Horizons - Nintendo registra perdite per 1 miliardo di dollari : Durante il suo Direct dedicato all'E3 2019, Nintendo ha annunciato che l'attesissimo Animal Crossing: New Horizons è stato rimandato al 2020, questo perché il team di sviluppo ha bisogno di altro tempo per fornire un prodotto che riesca soddisfare le aspettative dei fan.Come riporta Nintendolife, questa spiegazione non ha convinto i fan e soprattutto i mercati, che hanno fatto chiudere Nintendo col 3.53% in meno rispetto al giorno precedente. ...

Animal Crossing : New Horizons - teaser - gameplay e data di uscita : Altro titolo attesissimo e presente in questo Direct di Nintendo dedicato all’E3 2019 è il nuovo titolo per Nintendo Switch su Animal Crossing. Durante la conferenza è stato mostrato un trailer dove ci sono state mostrate alcune meccaniche di gioco, già note ai fan della serie, ma soprattutto è stato rivelato il titolo del gioco e la data di uscita. Il nuovo titolo dedicato ad Animal Crossing si chiamerà New Horizons. Animal Crossing: New ...

E3 2019 : Animal Crossing New Horizon arriverà finalmente su Nintendo Switch a partire dal prossimo anno : Animal Crossing: New Horizons è stato finalmente mostrato durante il Nintendo Direct all'E3 2019. Da quello che abbiamo potuto osservare dal trailer la grafica rispetto al suo predecessore (Animal Crossing: New Leaf) su Nintendo 3DS sembra milgiorata di molto.Animal Crossing: New Horizons catapulterà i giocatori sull'isola deserta Nook Inc. Nel trailer, il nostro eroe sfreccia intorno a un'isola, raccogliendo materiali e creando una serie di ...