Andrea Zelletta non ne può più | “Meglio evitare tutto questo” | lo sfogo e i grazie

UeD Andrea e Natalia : business? Giulia e Angela? Reazione di Zelletta : UeD Andrea e Natalia oltre le critiche. Il post passionale dell’ex tronista. Relazione per business? La battuta su Giulia e Angela e la Reazione di Zelletta Nella giornata di ieri Andrea Zelletta ha divulgato pubblicamente tra le sue Stories Instagram degli insulti recapitatigli da alcuni follower in posta privata. C’è chi gli ha scritto che […] L'articolo UeD Andrea e Natalia: business? Giulia e Angela? Reazione di Zelletta ...

Uomini e Donne - Andrea Zelletta contro gli haters : "Le parole fanno male" : Andrea Zelletta, nelle scorse ore, sul proprio account Instagram, ha risposto alle tante critiche dei followers, sulla gestione della relazione con la sua scelta, Natalia Paragoni. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' ha voluto mettere un freno all'"odio" dei detrattori, pubblicando un messaggio assai eloquente: Io accetto sia critiche che insulti, ma devono avere un senso logico, le parole fanno male. Ricordatevelo. Anche dette da persone ...

Andrea Zelletta si scaglia contro gli hater : Andrea Zelletta continua a subire attacchi dagli hater e questa volta ha deciso di rispondere a tono a chi lo critica. Spesso e volentieri molti personaggi del mondo dello spettacolo vengono presi di mira sui social dai classici leoni da tastiera. A quanto pare anche Andrea Zelletta di Uomini e Donne è stato attaccato molto duramente da questi hater. E dopo tante critiche e insulti arrivati nei suoi confronti e di quelli della sua ...

Gossip Uomini e Donne : Andrea Zelletta non ci sta e replica agli hater : Andrea Zelletta attaccato dagli hater: lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne Spesso e volentieri molti personaggi del mondo dello spettacolo vengono presi di mira sui social dai classici leoni da tastiera. A quanto pare anche Andrea Zelletta di Uomini e Donne è stato attaccato molto duramente da questi hater. E dopo tante critiche e insulti arrivati nei suoi confronti e di quelli della sua fidanzata Natalia Paragoni, ha deciso di ...

Uomini e Donne Andrea Zelletta attaccato. Sfogo “Le parole fanno male” : Uomini e Donne, Andrea Zelletta attaccato. Lo Sfogo “Le parole fanno male”. L’ex tronista difende anche Natalia Paragoni Andrea Zelletta e Natalia Paragoni proseguono la loro avventura d’amore dopo Uomini e Donne. Una notizia di questi tempi, visto che gli altri troni della scorsa stagione si stanno sciogliendo come neve al sole, con tanto di […] L'articolo Uomini e Donne Andrea Zelletta attaccato. Sfogo “Le ...

Temptation Island Vip : Andrea Zelletta e Teresa Langella di Uomini e Donne dicono 'no' : Le indiscrezioni sulla seconda edizione Vip di Temptation Island, in questi giorni sono tantissime: dopo aver saputo che potrebbe essere Alessia Marcuzzi la conduttrice del format di Canale 5, i telespettatori sono stati messi al corrente dei "no" che due amate coppie hanno detto. Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, intervistati dal magazine di Uomini e Donne, hanno smentito una loro eventuale partecipazione al reality, così come hanno fatto ...

U&D - Andrea Zelletta e Natalia un mese dopo la scelta : 'Lo vedo come padre dei miei figli' : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, sono una delle poche coppie rimaste insieme dopo che Angela e Giulia hanno lasciato i loro rispettivi partner, Alessio e Manuel. L'ex tronista Andrea e la Paragoni infatti, si sono raccontati sul loro primo mese di fidanzamento al magazine ufficiale del dating show di Mediaset ''Uomini e Donne'' . dopo che il tronista ha scelto Natalia, circa un mese fa, la loro storia d'amore è andata sempre a gonfie vele. ...

Uomini e Donne - Andrea Zelletta e Natalia Paragoni : "Ci piacerebbe comprare casa e avere dei figli" : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni compongono l'unica coppia rimasta in piedi tra quelle nate nell'ultima parte dell'ultima stagione di Uomini e Donne, il dating show di Maria de Filippi in onda su Canale 5. I due giovani hanno spento da pochi giorni la candelina del primo mese di relazione, che pare procedere per il meglio, a differenza di quanto accaduto per le colleghe di trasmissione Giulia Cavaglia e Angela Nasti.Nel numero di questa ...

Andrea Zelletta - al compleanno la caduta epica di Natalia Paragoni (Video) : compleanno Andrea Zelletta: si festeggia con una caduta di Natalia Paragoni Ieri c’è stato il compleanno di Andrea Zelletta che ha compiuto 26 anni, e l’ex tronista di Uomini e Donne non poteva non organizzare una festa con tutti i suoi amici vecchi e nuovi; al suo fianco anche la fidanzata Natalia Paragoni che tra un […] L'articolo Andrea Zelletta, al compleanno la caduta epica di Natalia Paragoni (Video) proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne - Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sono detti "ti amo" : Nella giornata di ieri ha avuto luogo il primo Chi Summer Tour, la manifestazione itinerante che porta il giornale diretto da Alfonso Signorini e alcuni personaggi del mondo dello showbiz e del gossip in giro per l'Italia.Il primo appuntamento è stato dato in piazza Ciceruacchio in quel di Cesenatico, provincia di Forlì-Cesena. Ospiti della premiere nientemeno che Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, il primo tronista di Uomini e Donne, la ...

Andrea Zelletta : "Io e Natalia Paragoni non andremo a Temptation Island Vip" : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno formato senza dubbio una delle coppie più amate dell'ultima stagione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Anche se il pubblico di affezionati alla trasmissione credono fortemente nel sentimento condiviso dai due giovani bellissimi, c'è sempre chi non riesce a convincersi della sincerità dei tronisti e dei corteggiatori ed esprime il proprio disappunto attraverso ...

Andrea Zelletta dure accuse : “Ti sei stancato di Natalia? Sei cambiato” - la polemica : Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sempre più innamorati dopo la trasmissione Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono sempre più innamorati dopo Uomini e Donne, e a farlo capire è stato proprio lui su Instagram parlando con i fan durante una sessione di domande e risposte. Come sempre usa fare, Zelletta ha soddisfatto […] L'articolo Andrea Zelletta dure accuse: “Ti sei stancato di Natalia? Sei cambiato”, la ...

Manuel Galiano difeso da Andrea Zelletta : “Troppe malelingue” : Uomini e Donne: Andrea Zelletta si schiera dalla parte di Manuel Galiano La vacanza di Manuel Galiano a Ibiza si è trasformata ben presto in un vero e proprio incubo. Difatti sul ragazzo sono arrivate diverse segnalazioni sul fatto che durante una serata in discoteca nell’isola spagnola pare abbia baciato un’altra. E da quel momento Manuel Galiano è stato criticatissimo dal web. Tuttavia Andrea Zelletta ha voluto spezzare una lancia ...

Uomini e Donne News : Andrea Zelletta Supera la Crisi con Natalia! : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono sempre più uniti dopo la puntata della scelta a Uomini e Donne. Un episodio accaduto di recente lo dimostra. Ecco tutti i dettagli! Non è stato un periodo facile per Andrea Zelletta, l’ultimo tronista di Uomini e Donne. Ma per fortuna nella sua vita da qualche settimana è entrata Natalia, la corteggiatrice lombarda che alla fine di un lungo percorso ha deciso di prendere come sua scelta. Una presenza ...