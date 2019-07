Alex Morgan | la star del soccer che ha fatto arrabbiare gli inglesi

Repubblica : L’esultanza di Alex Morgan che ha urtato i tifosi inglesi : Alex Morgan, attaccante della Nazionale americana femminile che giocherà la finale dei Mondiali contro l’Olanda, è assurta improvvisamente alla ribalta dopo la partita contro le inglesi. Un suo gesto dopo il gol ha infatti scatenato l’ironia e le critiche dei tifosi anglosassoni. Repubblica riporta che il suo gesto “ha suscitato più interpretazioni di quelle di Champollion davanti alla stele di Rosetta”. Morgan infatti ha ...

Mondiale Femminile - l’esultanza di Alex Morgan scatena il caos : “Atto di guerra” - inglesi furiosi : Il rapporto tra Stati Uniti e Inghilterra va ben oltre una semplice partita di calcio. E quando le due squadre si affrontano, basta poco per accendere gli animi. E’ quanto accaduto in occasione della semifinale del Mondiale Femminile, con la calciatrice degli Usa Alex Morgan che ha esultato mimando il gesto di bere una tazza di tè. Molti vi hanno letto un riferimento al rito pomeridiano degli inglesi ma qualcuno ci ha visto ...

Mondiali di calcio - Alex Morgan divide con l’esultanza del tè contro l’Inghilterra a poche ore dall’Independence Day : Il campionato mondiale di calcio femminile è ormai giunto alle battute finali. Gli Stati Uniti si sono già assicurati la finale con una vittoria per 2 a 1 sull’Inghilterra, nell’attesa di conoscere chi, tra Paesi Bassi e Svezia, sarà la loro avversaria per il titolo. Ma non sono solo le performance atletiche della squadra statunitense ad attirare l’attenzione. Infatti, anche l’esultanza dell’attaccante Alex Morgan dopo un goal proprio contro ...

Mondiali Calcio femminile – L’esultanza di Alex Morgan fa discutere : dopo il gol ‘beve il tè’ in faccia alle inglesi [VIDEO] : Alex Morgan firma il gol della vittoria degli Stati Uniti sull’Inghilterra, ma l’esultanza fa discutere: la calciatrice USA fa finta di bere del tè davanti alle calciatrici britanniche Serata da incorniciare per Alex Morgan. La calciatrice statunitense ha segnato il gol vittoria che ha permesso agli Stati Uniti di battere l’Inghilterra e accedere alla finale dei Mondiali di Calcio femminile, diventando la miglior ...

Mondiali femminili – Vittoria storica per gli USA - Thailandia sconfitta 13-0 : pokerissimo di Alex Morgan : Le statunitensi hanno letteralmente distrutto la Thailandia ai Mondiali di calcio femminile, asfaltando le avversarie con 13 reti Una Vittoria pazzesca, un risultato larghissimo che rappresenta il successo più largo nella storia dei Mondiali di calcio femminile. Gli Stati Uniti asfaltano 13-0 la Thailandia, stabilendo di fatto un record assoluto per la competizione, vista la quantità di reti segnate in novanta minuti. AFP/LaPresse Eppure, ...