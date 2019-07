Uomini e donne | la frecciatina della Capuano a Giulia Cavaglià | ' La verità verrà fuori'

Blastingnews

(Di sabato 6 luglio 2019) La storia d'amore tra Irenee Luigi Mastroianni prosegue nel migliore dei modi a circa quattro mesi dalla scelta avvenuta nella puntata serale di. Nonostante la loro frequentazione fosse iniziata in sordina, tanto che entrambi avevano dichiarato in un primo momento di non essere ancora innamorati, il tempo ha dimostrato l'importanza di non correre troppo, giungendo a proclami ufficiali troppo espliciti. Fin dall'inizio Irene e Luigi non sono apparsi insieme di frequente nei rispettivi profili Instagram, ma di recente l'ex corteggiatrice si è 'sbottonata' rispondendo alle domande di alcuni followers. Si è quindi espressa in merito ai progetti con Luigi, lanciando anche delle frecciatine nei confronti delle due tronistee Angela Nasti che hanno concluso la relazione con il proprio fidanzato poche settimane dopo la scelta. Amore a gonfie vele per ...

matteosalvinimi : Non smetterò mai di ringraziare le nostre donne e i nostri uomini in divisa per il loro immenso lavoro quotidiano a… - matteosalvinimi : #Salvini: le Donne e gli Uomini delle Forze dell’Ordine SONO IL MEGLIO DEL NOSTRO PAESE. ???? ?? #Fuoridalcoro @fuoridalcorotv - matteosalvinimi : Solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine e della Guardia di Finanza in particolare, visto che p… -