Un video su Facebook sul Morandi | è scontro fra Di Maio e Autostrade

Whatsapp - Facebook e Instagram down : «Non scarica foto - video e vocali». Problemi in tutto il mondo : Whatsapp, Instagram e Facebook down: come tre mesi fa, utenti ancora nel panico per colpa dei social. «Non riesco a scaricare le foto», «Se metto like mi dà errore»,...

Whatsapp - Instagram e Facebook down : «Non scarica foto - audio e video». Problemi in tutto il mondo : Utenti nel panico, Whatsapp Facebook e Instagram down: dalle 15 circa i due social network funzionano male e sulla app di messaggistica non è possibile scaricare le foto, gli audio e i...

Su Whatsapp - Facebook e Instagram non funzionano foto - video e audio : Il popolare servizio di messaggistica Whatsapp non funziona e anche su Facebook e Instagram si registrano numerosi...

Facebook - Whatsapp - Instagram down : problemi nel caricamento dei media (foto - video etc..) : Continuano i problemi sui server di Facebook, Whatsapp, Instragram. I social network più utilizzati al mondo stanno facendo riscontrare diversi malfunzionamenti a partire dalle 15/15.30 di oggi...

Copiosi problemi WhatsApp - Instagram e Facebook il 3 luglio : non si scaricano foto e video : Una vera e propria valanga di problemi WhatsApp, Instagram e Facebook si sta registrando in questo caldo pomeriggio del 3 luglio. Le tre app social di Mark Zuckerberg non funzionano a dovere ormai da circa mezz'ora e come accaduto nel recente passato, sono gli utenti a pagarne le conseguenze. Quali sono i principali problemi WhatsApp, Instagram e Facebook odierni? A dire la verità, è l'applicazione di messaggistica ad essere maggiormente ...

Oggi è il Solstizio d’Estate 2019 : i video da condividere su Facebook e WhatsApp : Oggi il 21 Giugno 2019, alle 17:54 ora italiana (15:54 UTC), si verifica molto più di un semplice evento astronomico. Il Solstizio d’Estate è celebrato nel mondo con numerosi festeggiamenti: festaioli, spiritualisti e turisti si riuniscono ad esempio presso il complesso megalitico di Stonehenge per assistere al sorgere del sole. Il Solstizio d’Estate, in cui il Sole culmina allo Zenith, trovandosi così nel punto più alto della volta celeste, è ...

Anche Mark Zuckerberg vittima dei video bufala su Facebook : Il fondatore del social protagonista di un "deepfake". Era già accaduto alla Pelosi e lui non lo aveva rimosso. A fine maggio Mark Zuckerberg aveva spiegato che sulla piattaforma da lui fondata e diretta, Facebook, girava un video modificato in cui la speaker democratica della Camera, Nancy Pelosi, sembrava confusa, e addirittura ubriaca, durante un intervento pubblico. Nonostante fosse un fake, Zuckerberg ha spiegato che il filmato ...

Festa di Sant’Antonio da Padova : IMMAGINI - video e FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp : Oggi, 13 Giugno 2019, si celebra Sant’Antonio da Padova. Il nome di battesimo di Sant’Antonio da Padova è Fernando Martins. Nasce a Lisbona da famiglia benestante nel 1195. A quindici anni entra nel monastero di San Vincenzo dei monaci di Sant’Agostino, a pochi chilometri da Lisbona. Ha ottimi maestri e diviene un fervente agostiniano. Nel 1220, Fernando ottiene il permesso di diventare francescano. Divenuto fra’ Antonio, ...

Commenti xenofobi sulla rissa tra stranieri e il video è bannato da Facebook : Fabrizio Tenerelli Un video ritrae una scena di estrema violenza, con uno straniero che prende a calci in faccia il suo avversario. Ma ancora più forti sono i Commenti xenofobi che accompagnano le immagini E’ un video della durata di pochi secondi, in cui si notano alcuni stranieri litigare. Uno di loro, in particolare, si scaraventa con ferocia sull'avversario e lo prende a calci in faccia. Poi si allontana con un compare, mentre ...

Buon 2 Giugno 2019 - Festa della Repubblica Italiana : i video per gli auguri su Facebook e WhatsApp : La Festa della Repubblica Italiana celebra la nascita di una nuova era: il 2 Giugno 2019 si commemora la nascita della Repubblica nel giorno in cui si tenne il referendum istituzionale del 1946. La Repubblica Italiana nasce infatti il 2 Giugno 1946 con il referendum che boccia con oltre 12 milioni 717 mila voti la monarchia di casa Savoia, cui vanno circa 2 milioni di preferenze in meno. Di seguito alcuni VIDEO da condividere per approfondire ...

Bullismo - 13enne brasiliana picchiata per post Facebook/ Giugliano - spunta video choc : Bullismo a Giugliano, vittima una 13enne brasiliana: è stata presa a schiaffi e pugni da un gruppo di coetanee, ecco il video dell'aggressione.

video incidente su Facebook : “Andiamo a 220 all’ora” e poi lo schianto [+ video] : incidente mortale sull’A1. Un Video che mostrava il tachimetro sui 220 km/h della Bmw su cui viaggiavano ad altissima velocità. Questo quanto hanno fatto prima di morire Luigi Visconti, 39 anni, napoletano, e Fausto Dal Moro, 36 anni, di Padova, residenti a Reggio Emilia. Un Video postato in diretta su Facebook pochi istanti prima dello schianto. I due stavano andando in discoteca a Rovigo per prendere parte ad una festa techno ...

Reggio Emilia - in diretta su Facebook a 220 all'ora : il video prima dello schianto : Il maledetto vizio di sfidare la vita o forse solo di prenderla per i fondelli... Verrebbe voglia di inserire un monito alle persone che si accingono a leggere questo pezzo, come si mettono le pecette ai video della rete che possono ferire gli animi sensibili: «Occhio che il filmato che segue non è

Andiamo a 220! Postano il video su facebook e poi si schiantano : Escono dall'auto dopo l'incidente ma vengono travolti in mezzo all'Autosole... sopravvivono allo schianto, escono sulla carreggiata e vengono falciati da una macchina. «Stiamo andando a Rovigo, ragazzi, siamo solo ai 200... , fai vedere a quanto Andiamo, fagli vedere». È la diretta social di Luigi Visconti, 39 anni, napoletano, e Fausto Dal Moro, parrucchiere 36enne di Padova, entrambi residenti a Reggio. --Il campano è alla guida della Bmw 320 ...